HP Spectre Folio review

Toen HP de HP Spectre Folio eerder dit jaar uit de doeken deed, plakte de fabrikant er enkele flinke claims aan die gingen over hoe dit apparaat de 2-in-1 laptopmarkt op z'n kop zou zetten.

Dat is nogal een statement, zeker wanneer je kijkt naar hoe vaak andere bedrijven door de mand zijn gevallen na soortgelijke claims.

De HP Spectre Folio is op het eerste gezicht zeker een mooi in elkaar gezet apparaat, met een design wat HP omschrijft als 'modern vintage ontmoet technologie', maar is dat echt revolutionair? Op het lanceringsevenement durfde HP te stellen dat de Folio 'in principe geen tekortkomingen heeft', wederom een gewaagd statement.

Hoewel we de bravoure van HP waarderen met betrekking tot de Spectre Folio, gaan we hieronder zelf eens kijken of al deze claims waargemaakt kunnen worden in de praktijk.

Spec Sheet Dit is het HP Spectre Folio-model van TechRadar: CPU: 1,5GHz Intel Core i7-8500Y (dual-core, 4MB cache, up to 4.2GHz)

Graphics: Intel UHD Graphics 615

RAM: 8GB LPDDR3

Scherm: 13,3-inch FHD (1920 x 1080)

Opslag: 256GB PCIe SSD

Poorten: 3 x USB-C (1 x USB 3.1, 2x Thunderbolt 3), headset jack

Connectiviteit: 802.11ac (2.4 & 5GHz); Bluetooth 5, Intel XMM 7560 LTE-Advanced Pro

Camera: 720p

Gewicht: 1,50kg

Afmetingen: 12,6 x 9,21 x 0,6 inches (320 x 234 x 15,2mm)

(B x D x H)

Prijs en beschikbaarheid

Het instapmodel van de HP Spectre Folio beschikt over een Intel Core i5- 8200Y processor, 8GB DDR3 geheugen en 256GB M.2 SSD gaat over de toonbank voor een adviesprijs van 1599 euro.

Verder is er nog een versie met Intel Core i7-8500Y, inlcusief 4G-ondersteuning. De laptop heeft verder dezelfde specificaties als het andere model en kost officieel 1799 euro.

Met deze adviesprijzen is de HP Spectre Folio zeker niet de goedkoopste, maar daar krijg je dan ook een hoogwaardig, relatief uniek product voor terug.

Design

Een van de redenen waarom HP met de Spectre Folio kan claimen dat het de PC opnieuw uitgevonden heeft, zit hem in het design. De Spectre Folio is namelijk gemaakt in een stuk leer. Dit is niet zo revolutionair als menigeen wellicht gehoopt had, maar het geeft de laptop wel een unieke look en feel. Ook onderscheidt het zich hiermee van de concurrentie.

Het is niet slechts een leren hoesje om of over de laptop, het leer is een deel van het apparaat. Bij het sluiten klapt de Folio dan ook in elkaar als een magazine of boek, vandaar de naam 'Folio'.

Je kunt Folio als laptop gebruiken, in een mediamodus zetten of bedienen als een tablet. Achter het scherm is een naad in hoes die het apparaat toestaat om te transformeren in de diverse houdingen.

Bij het aanpassen van de Spectre Folio voelt de laptop erg stevig en stabiel aan. Je hebt niet het gevoel dat je met een fragiel prototype aan het klooien bent. Het scharnier is eveneens sterk genoeg voor het display om in laptopmodus vast te blijven staan, zonder dat het scherm naar beneden of achteren valt.

De WLED achtergrondverlichting van het scherm ziet er levendig uit, en het IPS paneel biedt een brede kijkhoek. Handig natuurlijk, aangezien je in veel modi de laptop kunt gebruiken. Het scherm zelf is ontzettend dun, terwijl de schermranden juist weer erg dik zijn. De bovenste rand is onder meer voorzien van een webcam. Of het lelijk is, blijft een kwestie van smaak.

In tegenstelling tot enkele concurrenten (ja Microsoft, jullie met jullie Surface Pro) komt de Spectre Folio uit de doos met een stylus, wat de verantwoording voor de hoge prijs er iets makkelijker op maakt. De stylus ligt lekker in de hand en het scherm werkt vrij accuraat samen. De stylusondersteuning van Windows 10 wordt optimaal gebruik door HP, zo lijkt het.

Het toetsenbord van de HP Spectre Folio is groot genoeg en de toetsen zijn gelijkmatig verdeeld over het apparaat. Daardoor is hij comfortabel in gebruik. De key travel is echter wat minder; het toetsenbord voelt niet heel responsief aan, een vaak voorkomend kwaaltje bij 2-in-1 laptops. De letters zelf worden niet verlicht, maar het gebied achter de toetsen wel.

Je krijgt slechts drie USB-C poorten tot je beschikking, en een van deze heb je ook nodig als oplaadpoort. Het houdt de behuizing dun, maar dat betekent ook dat er ingeboet moet worden aan functionaliteit. Een microSD-poort mist eveneens. Twee van de USB-C poorten zijn Thunderbolt 3-poorten, en één is USB 3.1, wat betekent dat laatstgenoemde een tragere datatransfersnelheid heeft.

Een standaard USB naar USB-C adapter wordt meegeleverd uit de doos, wat een fijne toevoeging is. De kabel is van gevlochten stof, wat de Spectre een extra premium en stijlvolle look geeft.

Met afmetingen van 320 x 234 x 15,2mm en een gewicht van 1,5 kilogram is dit een indrukwekkende, compacte en lichte laptop die je overal vrij makkelijk naartoe kunt nemen. Combineer dat met het unieke leren design en je weet dat je een uniek apparaat in gebruik hebt.

Always-on internet

Een andere prettige feature van de HP Spectre Folio is de mogelijkheid om een simkaartje erin te stoppen voor mobiele data. Hierdoor ben je niet altijd aangewezen op Wi-Fi.

Hoewel er steeds meer laptops verschijnen met deze ondersteuning, is het nog altijd vrij uniek in de laptopwereld. Daarmee kunnen we het ook meteen bestempelen als een groot pluspunt waarmee de HP Spectre Folio zich onderscheidt van de rest.

Windows 10 werkt uitstekend samen met de LTE-connectiviteit, en bij ons reviewexemplaar met Vodafone simkaart viel dat te merken. Tijdens het installatieproces wist hij meteen te verbinden met het netwerk van Vodafone. Het is een fijn alternatief voor een openbaar (en dus onbeveiligd en potentieel gevaarlijk) Wi-Fi-netwerk.