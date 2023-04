(opens in new tab)

Bang & Olufsen heeft echt een fantastisch paar draadloze oortjes uitgebracht met de Beoplay EX. Qua geluidskwaliteit weten ze de concurrentie zeker te verslaan. Noise-cancelling is indrukwekkend, maar niet de beste in zijn klasse. Een langere batterijduur zou ook fijn zijn voor deze prijs, maar als je vooral op zoek bent naar een geweldig geluid, dan is het lastig om een beter paar oortjes te vinden dan deze Beoplay EX.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Bang & Olufsen Beoplay EX: Review in een notendop

De Bang & Olufsen Beoplay EX draadloze oortjes beloofden al veel goeds toen ze werden aangekondigd in april 2022. Zoals we gewend zijn van B&O, zien deze oortjes er niet uit zoals de meeste van de beste draadloze oortjes die momenteel te koop zijn. De Beoplay EX hebben een prachtig Scandinavisch design, waardoor ze er niet alleen uitzien als een paar oortjes, maar evengoed als een luxe-accessoire. De prijs is echter ook nogal "luxueus". De oortjes kosten namelijk 399 euro en voor die prijs moeten ze eigenlijk van binnen wel net zo indrukwekkend zijn als van buiten.

Gelukkig is dat ook het geval. Als je op zoek bent naar een paar van de best klinkende draadloze oortjes die je kan vinden, dan kan je die zoektocht hier stoppen. De Bang & Olufsen Beoplay EX overtroffen al onze verwachtingen op het gebied van geluidskwaliteit. We begonnen zelfs te twijfelen over hoe goed onze Apple AirPods Pro 2 eigenlijk wel waren (waar we eigenlijk normaal heel positief over zijn). Wij vinden dat deze B&O-oortjes echt de perfecte niveaus van bas en hoge tonen levert en over het algemeen leverde de Beoplay Ex simpelweg een van de beste muzikale ervaringen die we ooit hebben meegemaakt.

Vooral de enorme hoeveelheid mogelijkheden om het geluidsprofiel van de oortjes aan te passen zorgen voor dit fantastische eindresultaat. Die aanpassingen kan je in de bijbehorende app doen. In plaats van dat je vastzit aan bepaalde presets (die wel aanwezig zijn voor als je dat fijner vindt), kan je het geluid helemaal zelf naar wens instellen via de equalizer met een schijf die je met touchbediening kan aanpassen. Je kan zelfs veel verschillende geluidsprofielen opslaan en wisselen tussen deze profielen aan de hand van bijvoorbeeld het muziekgenre waar je op dat moment naar wil luisteren.

De ingenieurs bij Bang & Olufsen hebben ook flink hun best gedaan om de adaptieve noise-cancelling te verbeteren en deze werkt inderdaad uitstekend. Het zit niet helemaal op hetzelfde niveau als bijvoorbeeld de ANC op de Bose QuietComfort Earbuds II , maar dat kunnen we B&O niet echt verwijten, want Bose staat echt los van de concurrentie met de ANC op die oortjes. De ANC op deze oortjes levert nog steeds erg goede prestaties en kan je uitstekend afzonderen van de buitenwereld.

(Image credit: Future)

Helaas is deze review niet helemaal 100 procent positief. De Beoplay Ex hebben namelijk wel wat minpunten. We merkten tijdens onze testperiode dat de verbinding af en toe wegviel en dat is dan weer iets dat bij ons nog niet is gebeurd met de AirPods Pro 2. Ook verwachten we dit niet van een paar oortjes uit deze prijsklasse.

Verder werkt de bijbehorende app niet zonder problemen. Er zijn dan wel enorm veel opties voor het aanpassen van je ervaring met de oortjes aanwezig, maar het instellen van de oortjes (voor de eerste keer) en het verbinding maken met de oortjes via de app verliep niet zo soepel als we hadden verwacht. Daarnaast merkten we dat de oortjes ook niet altijd worden herkend door de app.

Batterijduur is meestal een erg belangrijke factor bij het kiezen van een paar draadloze oortjes. Gelukkig beschikken de Beoplay EX over zes uur aan batterijduur met ANC aan en dat kan nog uitgebreid worden tot een totale batterijduur van 20 uur met de meegeleverde oplaadcase. Op dat vlak zijn ze dus gelijk aan de Bose QuietComfort Earbuds II. We waren hier al positief over in onze review van de Bose-oortjes en dat is hier dus weer het geval, maar een paar extra uur zou toch wel fijn zijn geweest gezien het geld dat je aan deze oortjes uitgeeft.

Dit zijn allemaal niet per se "dealbreakers", want de geluidskwaliteit maakt deze tekortkomingen wel weer goed. Toch mag het wel gezegd worden dat we een beter totaalplaatje hadden verwacht voor zo'n hoge prijs.

Bang & Olufsen Beoplay EX: Prijs en releasedatum

Beschikbaar sinds 5 mei 2022

399 euro

Inmiddels bij vrijwel alle gebruikelijke winkels en webshops beschikbaar

Bang & Olufsen’s nieuwste paar draadloze oortjes zijn nu beschikbaar voor 399 euro. Ze zijn dus ongeveer 130 euro duurder dan de Bose QuietComfort Earbuds II inmiddels zijn. Door deze extreem hoge prijs hebben ze een halve ster verloren in de uiteindelijke score.

De Beoplay EX werden op 5 mei 2022 voor het eerst gelanceerd in alleen de 'Anthracite Oxygen'-kleur, maar later kwamen daar ook de kleuren 'Gold Tone' en 'Black Anthracite' bij. In de VS en Australië is inmiddels ook de 'Lunar Red'-kleur beschikbaar. Die is in Nederland en België (nog) niet verkrijgbaar.

Alleen jij kan bepalen hoeveel je wil uitgeven aan een paar oortjes, maar het valt natuurlijk niet te ontkennen dat de Beoplay EX voor veel mensen toch echt te duur zijn. Als je dan ook nog eens kijkt naar de goede concurrentie van onder andere Bose, Sony en Apple, die allemaal oortjes van topklasse hebben geproduceerd en die vaak ook met korting verkrijgbaar zijn, dan is het wel aan te raden om de keuze voor dit B&O-paar goed te overwegen.

Bang & Olufsen Beoplay EX: Features en batterij

Adaptieve ANC is zeker effectief

We ondervonden af en toe verbindingsproblemen

Batterijduur had beter gekund

Bang & Olufsen heeft de Beoplay EX heel gebruiksvriendelijk gemaakt. In tegenstelling tot draadloze oortjes van Bose en Apple heb je hier geen audiotests om te bepalen hoe ze het beste in je oren passen of om je audioprofiel aan te passen aan de hand van jouw specifieke gehoorgangen. In plaats daarvan hoef je alleen maar de oortjes in je oren te doen, ze te verbinden via Bluetooth en op afspelen te drukken. Het kan eigenlijk niet fout gaan.

Tijdens het afspelen van muziek, kan je de muziek ook bedienen via de oortjes. Het linker en rechter oortje hebben allebei hun eigen functies (voor muziekbediening én voor telefoneren). Om het volume aan te passen, hou je bijvoorbeeld je vinger op het rechter oortje gedrukt om het volume te verhogen en op het linker oortje om het volume te verlagen. Om af te spelen of te pauzeren tik je één keer op het rechter oortje en met één tik op het linker oortje kan je wisselen tussen de verschillende niveaus van ANC.

Belangrijkste specs Kleuren: Anthracite Oxygen, Gold Tone, Black Anthracite

Connectiviteit: Bluetooth 5.2

Codec-ondersteuning: SBC, AAC, aptX Adaptive

ANC: Ja, adaptief

Waterbestendigheid: IP57

Batterijduur: 6 uur (oortjes); 20 uur totaal (met oplaadcase)

Gewicht: 6 gram (per oortje); 53 gram (oplaadcase)

We vonden de bediening op de Beoplay EX via de glazen touchpanelen op de oortjes erg goed reageren, maar soms waren ze juist iets te gevoelig. We hebben meerdere keren de muziek gepauzeerd, terwijl we probeerden om de oortjes goed in onze oren te doen. De Beoplay EX stoppen ook automatisch je muziek wanneer je één van de oortjes of beide oortjes uit je oren haalt en de muziek gaat ook weer verder als je de oortjes weer in doet.

Allebei de oortjes beschikken over een 9,2 mm Neodymium speaker driver. Dat is de grootste driver die B&O ooit in een paar draadloze oortjes heeft gestopt en het bedrijf claimt dan ook een frequentiebereik van 20 - 20.000Hz. Qua connectiviteit verbind je deze oortjes via Bluetooth 5.2 (wat niet meer de nieuwste versie is, maar de verschillen zijn niet enorm groot) en er is ook ondersteuning voor verschillende audiocodecs, waaronder SBC, AAC en aptX Adaptive. Die laatste is erg interessant, want deze Bluetooth-codec van Qualcomm claimt het beste van aptX HD en aptX low-latency te combineren. Het resultaat is een codec die ondersteuning biedt voor muziekbestanden tot 24-bit/48kHz met zo min mogelijk (vrijwel geen) storingen.

Dit werkt echter alleen als de bron van je muziek (bijvoorbeeld je telefoon) ook aptX Adaptive-ondersteuning heeft. Het grootste deel van onze tests vond plaats op een iPhone 13 Pro en een MacBook Pro, en geen van beiden biedt ondersteuning voor aptX. Apple heeft in plaats daarvan gekozen voor de AAC-codec en dat kan ook verklaren waarom wij dus wel af en toe de verbinding met de Beoplay EX kwijtraakten. We streamden namelijk dus niet via de low-latency aptX Adaptive-codec.

We konden niet precies achterhalen wat de oorzaak van de verbindingsproblemen was, dus we weten ook niet zeker of het een probleem met de hardware of met de software was. We hadden ook maar één paar om te testen, dus we kunnen niet zeggen of dit probleem op elk paar Beoplay EX-oortjes van toepassing is.

We hebben ook naar wat muziek kunnen luisteren via een Samsung Galaxy S22 Ultra. Dat is een smartphone die wel ondersteuning biedt voor aptX Adaptive en hier merkten we geen verbindingsproblemen, maar we hebben hier ook niet zo lang mee geluisterd als met de iPhone. Omdat we dus niet wisten wat de problemen veroorzaakten op de iPhone, konden we ze ook niet nabootsen op andere telefoons.

Toch was het af en toe verliezen van de verbinding niet erg genoeg om onze luisterervaring te verpesten. Die luisterervaring was erg sterk, gedeeltelijk dankzij de erg effectieve actieve noise-cancelling (ANC). Bang & Olufsen geeft je de optie om te kiezen tussen Adaptive ANC (waarbij zes microfoons, drie in elk oortje, je omgeving analyseren en het niveau van de noise-cancelling automatisch aanpassen) en het handmatig wisselen tussen de drie verschillende niveaus van ANC.

(Image credit: Future)

We vonden het over het algemeen iets fijner om ons eigen niveau van ANC te kiezen en die hielden we meestal ook gewoon op het hoogste niveau. Natuurlijk zijn er soms situaties waarin je iets meer omgevingsgeluid binnen wil laten, zoals wanneer je aan het fietsen bent en je het verkeer om je heen wil kunnen horen. Er is dan ook een transparantiemodus die je daarvoor kan gebruiken, maar wij merkten niet echt een duidelijk verschil tussen die modus en de ANC-modus terwijl we gewoon op kantoor zaten. Ook hoorden we bijna niets van de gesprekken om ons heen in beide modi, hoe sterk of zwak het niveau van de functies ook was.

Toen we dezelfde test uitvoerden op de Bose QuietComfort EarBuds II, merkten we vrij gauw dat er daar wel meer geluid naar binnen werd gelaten in de transparantiemodus. Het scheelt niet enorm veel, maar Bose is nog steeds de koning van noise-cancelling.

Wij vonden het over het algemeen het fijnst om gewoon in de ANC-modus te blijven. In het openbaar vervoer hebben we niet echt omgevingsgeluid nodig en dan is het juist fijn als je je wat meer kan focussen op je muziek en dat maakt de Beoplay EX zeker goed mogelijk.

We hebben de Beoplay EX ook tijdens een korte vliegtuigreis uitgeprobeerd en waren zeer onder de indruk. We hebben eerder ook gevlogen met de Sony WH-1000XM4 en met AirPods Pro 2 en uit deze drie apparaten waren de B&O-oortjes het meest succesvol in het tegenhouden van de meest irritante vliegtuiggeluiden: de motoren, schreeuwende baby's en irritante buren. We konden de motoren nog steeds wel een beetje horen, maar we zijn ook nog nooit een koptelefoon of oortjes tegengekomen die dit geluid volledig konden tegenhouden.

In de bijbehorende app vind je ook nog een functie waarmee je windgeluiden kan verminderen. Die functie spreekt redelijk voor zich, maar we hebben dit ook uitgeprobeerd tijdens het wachten op een bus in de wind en we merkten maar weinig verschil met de functie aan en uit. Misschien dat het wel werkt als je echt in een orkaan zit, maar dat hebben we gelukkig niet kunnen testen.

Een andere aanwezige feature is Bluetooth multipoint-connectiviteit, waar de Bose QCE II niet over beschikken. Dat betekent dat je de Beoplay EX met twee apparaten tegelijk kan verbinden. Daardoor hoef je niet steeds de verbinding met een apparaat te verbreken om de oortjes met een ander apparaat te kunnen gebruiken. Je kan juist heel gemakkelijk wisselen tussen bijvoorbeeld je telefoon en een laptop of tablet.

Qua batterijduur en oplaadsnelheid zijn de Beoplay EX niet echt de beste in hun klasse. Bang & Olufsen claimt zes uur batterijduur met een volle batterij en ANC aan en acht uur met ANC uit. Dit kan je uitbreiden tot totaal 20 uur met behulp van de (erg mooie) oplaadcase. Die oplaadcase kan je vervolgens weer opladen via USB-C (met de meegeleverde USB-A naar USB-C kabel die qua kleur past bij de case) of via Qi-draadloos opladen (dat is helaas niet bij alle concurrenten het geval). Een volledige oplaadbeurt duurt ongeveer 1 uur en 45 minuten via USB-C en 2 uur en 15 minuten via draadloos opladen.

Features: 4/5

Bang & Olufsen Beoplay EX: Design

Lichtgewicht, comfortabel, ergonomisch design

Prachtig Scandinavisch ontwerp in verschillende kleuren

Geen functie om de pasvorm te testen

Toen de Beoplay EX in april 2022 werd aangekondigd (opens in new tab) hadden veel mensen het vooral over hoe mooi ze eruitzagen op foto's. Ze zijn beschikbaar in verschillende kleuren, waaronder Anthracite Oxygen, Gold Tone en Black Anthracite.

Dat mooie uiterlijk uit de foto's valt in het echt ook zeker niet tegen. We vinden dit een paar van de mooiste draadloze oortjes die je momenteel kan kopen. Andere merken kiezen vaak voor "veilige" kleurvarianten, zoals zwart en wit, maar B&O behandelt zijn oortjes meer als kunstobjecten dan als zomaar een paar oortjes. Dat zal ook vast niet echt als een verrassing komen als je bekend bent met andere B&O-producten.

Het glazen touchpaneel op beide oortjes geeft een mooie weerspiegeling weer, waaraan je ook kan merken dat het hier om premium materialen gaat. Verder is de lichtgewicht oplaadcase gegraveerd met de merknaam Bang & Olufsen.

Het zijn niet de meest discrete oortjes die je kan vinden, maar ze steken gelukkig ook niet heel ver uit je oren. Net als veel andere draadloze oortjes hebben ook deze oortjes een steel als onderdeel van het design. Dit zorgt ervoor dat de geïntegreerde microfoons iets dichter bij je mond komen.

Ze zijn tot slot relatief lichtgewicht. De oortjes wegen allebei zes gram en ze zijn overigens ook bestand tegen stof en water met een IP57-certificering.

(Image credit: Future)

B&O levert de oortjes met vier paar siliconen oordopjes in verschillende maten en ook met één paar 'Comply foam'-oordopjes. Met die oordopjes kan je je gehoorgang zo goed mogelijk worden afgesloten. Het wisselen naar een andere maat oordopjes kan echt een groot verschil maken, want toen ze net uit de verpakking waren (met de medium oordopjes) merkten we dat ze niet heel stevig zaten en dat het geluid redelijk zwak klonk, maar met de grotere oordopjes klonken (en voelden) ze veel beter.

Het wisselen naar een groter paar oordopjes zorgde niet alleen maar voor een betere, comfortabelere pasvorm, maar gaf ons ook de realisatie dat de AirPods Pro 2 eigenlijk helemaal niet stevig zitten in vergelijking. Op zichzelf dachten we dat die oortjes prima zaten, maar vergeleken met de Beoplay EX zaten ze eigenlijk vrij los.

We hebben ook die oordopjes van Comply foam uitgeprobeerd, maar die maat was helaas iets te klein. Er zijn wel grotere maten te krijgen, maar die worden niet standaard meegeleverd. Het voelde in ieder geval wel alsof ze beter zaten dan de oordopjes van de AirPods Pro 2, ook al hadden we daar de grootste siliconen oordopjes op zitten. De AirPods kan je vrij gemakkelijk uit je oren halen, zonder al te veel moeite, maar de Beoplay EX zitten een stuk steviger. We hebben ze niet specifiek getest voor bij het hardlopen of in de sportschool, maar we zijn er wel van overtuigd dat ze hoe dan ook goed in je oren zullen blijven zitten, als je er maar voor zorgt (met de juiste oordopjes) dat ze zo stevig mogelijk zitten.

In tegenstelling tot draadloze oortjes van merken als Apple en Bose is er hier geen feature aanwezig waarmee je de pasvorm kan testen. In plaats daarvan moet je dus zelf bepalen of je de beste pasvorm hebt of dat je beter naar grotere of kleinere oordopjes kan wisselen (of naar de Comply foam-oordopjes).

Design: 5/5

Bang & Olufsen Beoplay EX: Audioprestaties

Omhullend geluid zonder algoritmes voor ruimtelijke audio

Ongelofelijk veel opties om het geluid mee aan te passen

Redelijke belkwaliteit

Het beste woord dat we kunnen verzinnen om de audioprestaties van de Bang & Olufsen Beoplay EX mee te beschrijven is ‘meeslepend’. We dachten dat de AirPods Pro 2 al prima geluid leverden, maar deze B&O-oortjes leveren echt een veel specialere luisterervaring.

Zoals je misschien vaker leest of hoort, hebben andere draadloze oortjes soms óf te weinig bas óf te veel bas, waardoor je stemmen niet meer zo goed kan horen. Op de Beoplay EX hadden we geen last van dit soort problemen. Elk aspect van het geluidsprofiel is enorm goed gebalanceerd en alles heeft ook een geweldige diepte. Je kan verschillende onderdelen en instrumenten in een nummer heel goed van elkaar onderscheiden. Daarmee bedoelen we niet dat ze allemaal maar een beetje op zichzelf staan, want de B&O-oortjes brengt ze juist heel mooi samen. Het is erg indrukwekkend om te horen.

We waren overigens tijdens het testen muziek aan het streamen vanuit Apple Music , want die streamingdienst biedt (veelal) een betere geluidskwaliteit dan Spotify . Het grootste deel van de muziek die we hebben gestreamd, werd gestreamd in 'ALAC lossless'-kwaliteit.

(Image credit: Future)

We merkten tijdens het testen van de oortjes, dat mensen die normaal gesproken van een flinke bas genieten, toch ook heel erg kunnen genieten van de subtielere bas van de Beoplay EX. De Beoplay EX kunnen enorm dynamisch klinken en nog steeds een grote impact creëren bij bijvoorbeeld een flinke 'bass drop'. De bas kan dus nog steeds erg krachtig aanvoelen, maar nummers klinken meer als één geheel dan wanneer je ze afspeelt op oortjes die echt de nadruk op de bas leggen.

We vonden het ook geweldig dat het geluid erg open en ruimtelijk klinkt, ook al gaan de oortjes redelijk diep je oor in en zou je misschien verwachten dat het geluid daardoor zou klinken alsof het van heel dichtbij komt. Dat was echt een aparte ervaring. Er is geen speciale technologie aanwezig voor ruimtelijke audio, maar het klinkt ook niet alsof dat nodig is. Het geluidsprofiel is al meeslepend genoeg, waar je ook naar luistert.

Muziek kan op de Beoplay EX heel energiek en enthousiast klinken en je kan bijvoorbeeld een gitaar op de achtergrond van een nummer heel goed onderscheiden van de andere instrumenten en de zang, waar vaak meer de nadruk op ligt. Bij het vergelijken van nummers op de Beoplay EX en de oude vertrouwde AirPods hoor je echt duidelijk dat bijvoorbeeld drumbeats veel meer impact hebben op de B&O-oortjes en van de weergave van de zang kun je ook echt kippenvel krijgen.

Vergeleken met de Bose QC Earbuds II merkten we meer "enthousiasme" bij de Beoplay EX. Met het volume op de iPhone op hetzelfde niveau bij beide paar oortjes, leverde de Beoplay EX simpelweg een geluid dat we luider en fijner vonden klinken. Dat betekent niet dat de Bose-oortjes slecht klinken in vergelijking, maar je merkt (gelukkig) wel dat je ook echt betere prestaties krijgt voor de hogere prijs.

(Image credit: Future)

Het mooie aan de Beoplay EX is dat je het geluidsprofiel tot in de details kan aanpassen. Bose biedt ook wel de mogelijkheid voor aanpassingen in zijn Music-app en Apple geeft je een lijst met presets om uit te kiezen, maar ze komen beide niet in de buurt van de mogelijkheden die B&O biedt. In de app krijg je een EQ-wiel te zien met vier verschillende "richtingen"voor het geluid: 'Bright', 'Energetic', 'Warm' en 'Relaxed'. Je kan de indicator overal waar je wil neerzetten op het wiel (ook tussen de vier vaste richtingen. Hoe verder richting de rand, hoe meer nadruk er op het EQ-effect ligt en hoe dichter bij het midden, hoe minder nadruk.

Wij vonden ergens tussen Bright en Energetic, maar iets dichter bij Energetic het fijnste klinken. Volgens het wiel betekende dit dat er iets meer nadruk ligt op de hoge tonen en de hogere basgeluiden. Je kan gelukkig ook meerdere geluidsprofielen opslaan. Als je dus graag naar verschillende muziekgenres luistert, dan kan je voor elk genre een ander profiel aanmaken. Je kan er zoveel maken als je wil, maar je kan er wel maar vijf op het homescherm van de app zetten voor snelle toegang.

Het mooiste aan deze diepe vorm van personalisatie is dat er niet een "juiste" of een "verkeerde" instelling is. Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren voor wat goed klinkt en wat niet. In plaats van dat je moet kiezen uit een paar preset-opties, die we inmiddels al wel allemaal hebben geprobeerd op verschillende audiospelers, kan je gelukkig helemaal bepalen wat voor jou het beste klinkt. Daarvoor verdient B&O echt complimenten.

Eén aspect van draadloze oortjes wat wel eens voor problemen kan zorgen, is de belkwaliteit. Het is enorm vervelend als je iemand belt of een stembericht voor iemand achterlaat en dat die persoon vervolgens een flinke ruis of luide achtergrondgeluiden moet aanhoren. Bij het bellen via WhatsApp met de AirPods Pro 2 hebben we wel eens te horen gekregen dat het klonk alsof we onder water waren, dus we waren zeker benieuwd om te om B&O's claims van een "kristalhelder" geluid te testen. Dankzij de drie microfoons in elk oortje en de “intelligente beam-forming technologie die onderscheid kan maken tussen je stem en andere geluiden" zou je dus heel helder moeten overkomen bij het bellen.

Tijden het bellen naast een drukke weg hebben we gewisseld tussen de AirPods Pro 2 en de Beoplay EX en de persoon aan de andere kant van de lijn gevraagd welk paar er helderder klonk. De B&O-oortjes wonnen die strijd. Ze klonken veel helderder. Het geluid was nog steeds niet perfect en misschien ook niet echt "kristalhelder", want de auto's op de achtergrond waren nog steeds wel een storende factor, maar niet storend genoeg om de spreker te overstemmen. Het was dus zeker een verbetering ten opzichte van bellen met de AirPods.

Net als bij het geluid voor het luisteren naar muziek, kan je ook in de app met een aantal opties aanpassen hoe je klinkt tijdens een telefoongesprek. We hebben dus ook gewisseld tussen de 'Own Voice'-, 'Neutral'- en 'Noise Cancellation'-modi tijdens een gesprek en het verschil was blijkbaar goed te merken. De beste modus was volgens onze tests Own Voice.

Audioprestaties: 5/5

Bang & Olufsen Beoplay EX: Prijs-kwaliteit

Een paar van de best klinkende oortjes die we ooit hebben gehoord

Duurder dan de sterkste concurrentie

Teleurstellende verbindingsproblemen

We zeiden in onze review van de Bose QuietComfort Earbuds II dat ze niet goedkoop waren, maar dat de ANC van topkwaliteit en de geweldige geluidskwaliteit de hoge kosten wel (gedeeltelijk) konden verantwoorden. Bij de Bang & Olufsen-oortjes is er sprake van een vergelijkbare situatie. De geluidskwaliteit en de ANC-prestaties zijn allebei uitstekend, maar de vraag is dus of ze ook echt de extra 130 euro vergeleken met de sterkste concurrenten waard zijn.

Eerlijk gezegd denken wij dat ze die extra kosten inderdaad waard zijn. Dit is niet zomaar een paar draadloze oortjes. Ze klinken bijna als een paar goede speakers die je in je oren stopt. De geluidskwaliteit is echt van een heel hoog niveau. Als je een echte muziekliefhebber bent, je niet wil rondlopen met een grote over-ear noise-cancelling koptelefoon en je bereidt bent om een hoge prijs te betalen, dan raden we je in ieder geval aan om de Beoplay EX een keer uit te proberen.

Wij hebben de Beoplay EX alleen even kunnen lenen voor de review en het zal echt lastig worden om nu terug te gaan naar de AirPods Pro 2. B&O heeft alle andere draadloze oortjes voor ons verpest. Financieel gezien is het niet voor iedereen logisch om voor deze oortjes te kiezen, maar ze zijn echt fantastisch.

Prijs-kwaliteit: 4/5

Moet ik de Bang & Olufsen Beoplay EX kopen?

Swipe to scroll horizontally Bang & Olufsen Beoplay EX Categorie Opmerking Score Features Effectieve ANC, goede app, batterijduur kan beter 4/5 Design Prachtig, lichtgewicht design 5/5 Audioprestaties Spectaculair geluid, kan tot in de details worden gepersonaliseerd 5/5 Prijs-kwaliteit Voor sommigen zal de betere geluidskwaliteit in vergelijking met de concurrentie genoeg zijn om de prijs te verantwoorden 4/5

Koop ze als...

Je echt het beste geluid wil Het is lastig om te omschrijven hoe goed deze Beoplay EX-oortjes klinken. Je moet ze echt horen om het te geloven en dan zullen andere oortjes misschien voor jou ook verpest zijn.

Je alle extra features interessant vindt Dit zijn geen standaard draadloze oortjes met hun draadloos oplaadbare oplaadcase, goede selectie aan meegeleverde oordopjes en een bijbehorende app waarmee je vrijwel elk aspect van het geluid kan aanpassen voor muziek én voor telefoongesprekken.

Koop ze niet als...

Ze niet binnen je budget passen We kunnen er niet echt omheen dat de Beoplay EX een enorm duur paar draadloze oortjes is. We zijn dan wel van mening dat ze indrukwekkend genoeg zijn om de prijs te verantwoorden, maar dat betekent niet dat ze binnen iedereens budget passen.

Je een lange tijd weg van het stopcontact bent De Beoplay EX hebben niet bepaald de beste batterijduur ooit. Met een totale batterijduur van 20 uur (met de oortjes plus de oplaadcase) moet je ze alsnog redelijk vaak aan de oplader leggen. Als je altijd wel in de buurt van een stopcontact bent, dan is dit geen probleem, maar als je bijvoorbeeld een lange vliegreis hebt en je ze niet hebt opgeladen van tevoren, dan moet je misschien een tijdje in stilte zitten.

Bang & Olufsen Beoplay EX: Alternatieven

(opens in new tab) Bose QuietComfort Earbuds II We hebben de Bose QuietComfort Earbuds II meerdere keren genoemd in deze review, omdat ze waarschijnlijk de meest directe rivaal zijn van de Beoplay EX-oortjes. De ANC op deze oortjes is nog steeds de beste die je kan krijgen, maar B&O wint het op het gebied van geluidskwaliteit. Lees meer: Bose QuietComfort Earbuds II review (opens in new tab)

(opens in new tab) Sony WF-1000XM4 Als je vooral op zoek bent naar een geweldige batterijduur in een paar (premium) draadloze oortjes, dan zijn de Sony WF-1000XM4-oortjes een geweldige keuze. De geluidskwaliteit en ANC-prestaties kunnen niet echt tippen aan die van de Beoplay EX, maar met een totale batterijduur van 24 uur en weer een extra uur luisteren na vijf minuten aan de lader, houden ze het in ieder geval lang vol. Lees meer: Sony WF-1000XM4 review (opens in new tab)