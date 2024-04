Samsung Galaxy Z Fold 6 zou veelgevraagde upgrade achterwege laten

De Samsung Galaxy Z Fold 6 komt steeds dichterbij (lees: verwachte lancering in juli), maar of hij de moeite waard zal zijn, is een heel andere zaak. Een van de upgrades die we het liefst willen, zal er blijkbaar niet komen.

Dit gerucht is afkomstig van betrouwbare leaker @UniverseIce, die beweert dat de Samsung Galaxy Z Fold 6 een 4.400mAh-batterij zal hebben met 25W-snelladen. Als dat bekend in de oren klinkt, komt dat omdat dit precies dezelfde batterijspecificaties zijn als bij de Samsung Galaxy Z Fold 5.

Nu verwachten we niet dat elk onderdeel wordt verbeterd in elke nieuwe versie, maar de batterij is zeker een van de meest noodzakelijke upgrades. 4.400mAh is erg weinig voor een telefoon met twee schermen en vooral omdat een van die twee schermen even groot is als dat van een kleine tablet.

Dit is daarnaast kleiner dan de batterijen in belangrijke rivalen zoals de OnePlus Open, HONOR Magic V2 en Google Pixel Fold. Samsung loopt daarom achter op alle concurrenten. Een oplaadsnelheid van 25W is eveneens teleurstellend, zeker als je erbij stilstaat dat de Samsung Galaxy S24 Ultra 45W haalt. Ook hier winnen de OnePlus Open en HONOR Magic V2 met 67W-snelladen.

Als dit gerucht klopt, dan zal de Samsung Galaxy Z Fold 6 een kleine batterij hebben die ook nog eens traag oplaadt. Hoewel er een kans is dat @UniverseIce het mis heeft, klinkt hij erg zelfverzekerd en voegt hij in een vervolgpost toe dat dit de definitieve configuratie is.

Er is nog hoop!

Hoewel dit overeenkomt met een eerder gerucht over de batterij van de Samsung Galaxy Z Fold 6, spreekt het nog een ander gerucht tegen. Dat suggereerde dat de Galaxy Z Fold 6 een iets grotere 4.600mAh-batterij zou hebben. Het zou daarom alsnog kunnen dat de batterij een fractie groter is, maar zelfs met een capaciteit van 4.600mAh haalt Samsung het niet bij de concurrentie.

We hebben wel een sprankeltje hoop dankzij de geruchten over een Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, die misschien een grotere batterij heeft... als hij überhaupt bestaat. Dat laatste is namelijk enorm onzeker. Een recent lek gaf aan dat de Galaxy Z Fold 6 Ultra wel zou bestaan, maar alleen in Zuid-Korea op de markt zou kunnen komen. Op die manier hebben wij er natuurlijk niets aan. Wat Samsung ook beslist, we zullen in de loop van juli meer te weten komen.