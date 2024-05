Samsung Galaxy Z Flip 6 zal ook hier uitgerust zijn met Snapdragon 8 Gen 3

Een van de meer teleurstellende geruchten rond de Samsung Galaxy Z Flip 6 ging over de chipset van de aankomende telefoon. Terwijl sommige versies volgens de geruchten een Snapdragon 8 Gen 3 zouden gebruiken, was er ook sprake van versies met de Exynos 2400. Samsung maakte hetzelfde onderscheid reeds bij de Galaxy S24-serie, waardoor wij opgescheept zijn met de Exynos.

Tot nu toe zijn de Galaxy Z Flip- en Z Fold-toestellen altijd wereldwijd uitgerust met een Snapdragon-chip. Het gerucht rond de verschillende chips was bijgevolg een onaangename verrassing. Nu horen we echter dat elke Samsung Galaxy Z Flip 6 toch een Snapdragon 8 Gen 3 gebruikt. Deze informatie is afkomstig van leaker @kro_roe op Twitter (via NotebookCheck). Ironisch genoeg is dit ook een van de bronnen die geruchten rond de verschillende chipsets de wereld in stuurde.

Nu minder bronnen het over Exynos hebben, lijkt het waarschijnlijk dat Samsung voor zijn foldables opnieuw exclusief Snapdragon-chips zal worden gebruikt. Gezien de trend van de voorbije jaren is dit sowieso de meest logische keuze.

That's great news! I'm glad to hear that the Flip 6 comes equipped with Snapdragon across the board, avoiding any critical issues seen in the Exynos 2400.May 12, 2024

Wat wordt het nu?

Waarom is Samsung van gedachten veranderd? Wel, een eerder bericht van @kro_roe suggereert dat er onenigheid was bij Samsung over de chipset. Dat kan ertoe geleid hebben dat beide chips werden overwogen, maar blijkbaar is nu de beslissing genomen om alleen de Snapdragon 8 Gen 3 te gebruiken.

Voorlopig is niets helemaal zeker, onder andere omdat de bron geen geweldige reputatie heeft opgebouwd en gezien het feit dat leaker @negativeonehero in april ook beweerde dat er een Exynos-chipset zou worden gebruikt in sommige regio's. Aan de andere kant zijn de meeste bronnen het sinds kort wel eens over de chipset en lijkt het erop dat we wereldwijd een Snapdragon 8 Gen 3 zullen zien.

Andere lekken wijzen erop dat de Samsung Galaxy Z Flip 6 een groter scherm heeft dan de Samsung Galaxy Z Flip 5, evenals meer RAM (tot 12 GB) en een nieuwe 50MP-camera. Het zou ten slotte niet zo heel lang meer mogen duren voor we alles horen van Samsung zelf, want volgens de geruchten zal het volgende Unpacked-event plaatsvinden op 10 juli.