Samsung Galaxy S24 krijgt grote upgrades aan display

De Samsung Galaxy S24 wordt verwacht in januari en de geruchtenmolen is in volle gang. Het nieuwste gerucht spreekt over een display-upgrade voor de drie telefoons.

Volgens de doorgaans betrouwbare @UniverseIce (via Android Authority) is Samsung van plan om de telefoons een feature te geven die lijkt op de Ultra HDR (High Dynamic Range). Dit heeft Google geïntroduceerd met de uitrol van Android 14.

Ultra HDR is een nieuw afbeeldingsformaat ontwikkeld door Google, dat nog steeds de .jpg-bestandsextensie gebruikt. In wezen legt het meer informatie over een foto vast, wat verbeteringen in helderheid, contrast en kleurbereik moet opleveren.

Er is wat extra rekenkracht nodig om de functie te laten werken en om het eindresultaat goed te kunnen zien heb je ook een telefoon nodig met een compatibel beeldscherm (zoals de Google Pixel 8). Het lijkt erop dat de Samsung Galaxy S24 inderdaad zo'n scherm zal hebben.

Good news, it has been confirmed that Galaxy S24 series supports viewing HDR photos in photo albums (similar to Ultra HDR). It has finally come true.😭October 27, 2023 See more

Helderdere schermen

Maak je geen zorgen als dit wat verwarrend klinkt. Alles wat je echt moet weten is dat je foto's er scherper en levendiger uit zullen zien als je ze bekijkt op een Galaxy S24, Galaxy S24 Plus of Galaxy S24 Ultra.

We hebben ook gehoord dat er helderdere schermen naar de Galaxy S24-serie komen, misschien wel tot 2.500 nits (de huidige schermen hebben een maximum van 1.750 nits). Dat zou moeten helpen bij de weergave van foto's met alle HDR-informatie. Deze foto's zullen nog steeds zichtbaar zijn op andere telefoonschermen, maar ze zullen er in vergelijking wat doffer uitzien.

Deze telefoons verschijnen ten vroegste in januari 2024, maar we hebben er al genoeg over gehoord. Gisteren hoorden we nog dat de toestellen waarschijnlijk satellietconnectiviteit zullen ondersteunen en dat het Plus-model meer RAM zou krijgen.

Samsung heeft tot slot zelf features getoond die waarschijnlijk op de aankomende toestellen zullen verschijnen, waaronder een nieuwe videozoom die gebruik maakt van de nieuwste 200MP-camerasensor en Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.