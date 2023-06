Samsung Galaxy S23 FE leak toont een verrassend, maar herkenbaar design

We hebben nu al een tijdje geruchten gehoord over de Samsung Galaxy S23 FE, maar nu hebben we ook echt gelekte renders te zien gekregen die aangeven hoe de aankomende smarthone er misschien echt uit zal zien en het lijkt een mix te zijn tussen verwachte designkeuzes en een aantal verrassingen.

Deze renders werden gedeeld door de betrouwbare leaker @OnLeaks via SmartPrix en vertonen, zoals je hieronder kan zien, een design dat op veel manieren erg veel lijkt op dat van de standaard Samsung Galaxy S23 met zijn drie cameralenzen linksboven op de achterkant van het toestel.

Dat komt niet echt als een verrassing, want we hadden ook wel verwacht dat de Samsung Galaxy S23 FE erg veel zou lijken op zijn "oudere en grotere broer". Als je het design echter van dichterbij bekijkt, dan zie je ook wat belangrijke verschillen. De renders van de witte kleurvariant van de Galaxy S23 FE die je hieronder ziet, heeft zo te zien namelijk veel dikkere bezels dan de standaard Galaxy S23.

Image 1 of 2 (Image credit: @OnLeaks / @SmartPrix) (Image credit: @OnLeaks / @SmartPrix)

Deze designkeuze geeft het toestel een verrassen goedkoop uiterlijk en daarnaast

zit de LED-flitser nu ook lager, waardoor het design ook iets meer lijkt op dat van de midrange Samsung Galaxy A54.

De bron van deze renders claimt dan ook dat de Samsung Galaxy S23 FE afmetingen heeft van ongeveer 158 x 76,3 x 8,2 mm en dat zijn bijna precies dezelfde afmetingen die de Galaxy A54 heeft. Misschien heeft Samsung de FE zelfs gewoon in de behuizing van de A54 geplaatst.

Het enige andere detail dat we hebben meegekregen vanuit deze leak is een vermelding van een 6,4-inch scherm. Die schermgrootte zou ook overeenkomen met de Samsung Galaxy A54 5G, maar we verwachten overigens wel dat de specs van de S23 FE beter zullen zijn dan die van de A54.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Beter dan de A54, maar slechter dan de S23

Ten eerste zal het aankomende toestel waarschijnlijk beschikken over een Snapdragon 8 Plus Gen 1- of Exynos 2200-processor. De meest recente leaks (inclusief een nieuwe tweet van de leaker @Tech_Reve) wijzen vooral naar de Exynos-chip.

Beide chips zijn geavanceerder dan de Exynos 1380 die in de Samsung Galaxy A54 zit, maar ze zijn wel minder krachtig dan de Snapdragon 8 Gen 2-processor in de standaard Samsung Galaxy S23. Dat is wel erg opvallend, aangezien het vorige FE-model, de Samsung Galaxy S21 FE, dezelfde chip had als de Samsung Galaxy S21.

Dat klinkt misschien allemaal enigszins teleurstellend, maar wij denken juist dat een midrange design en processor eigenlijk goede toevoegingen zijn voor de Samsung Galaxy S23 FE, want misschien kan dat ervoor zorgen dat Samsung de prijs iets kan drukken om het toestel duidelijk een andere prijs-kwaliteitverhouding te geven vergeleken met de standaard Galaxy S23.

De FE-productlijn heeft altijd al moeite gehad met het rechtvaardigen van zijn bestaan. De prijzen zitten vaak te dicht bij die van Samsung's flagship van dat jaar. Dit keer lijkt de FE zich dus misschien meer te gaan positioneren als een midrange smartphone (aan de top van de midrange) in plaats van een high-end smartphone. Daardoor kan het toestel zich misschien ook beter onderscheiden van de beste Samsung-smartphones.