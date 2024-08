Circle to Search is nu ook beschikbaar op goedkopere Samsung-smartphones

Samsung bevestigt dat Circle to Search with Google vanaf eind augustus ook in Nederland en België beschikbaar is op de Galaxy A34, Galaxy A54, Galaxy A35 en Galaxy A55. Hierdoor kunnen nog meer gebruikers profiteren van Galaxy AI en de nieuwste mobiele technologie. Na de introductie van Circle to Search op de Galaxy A-serie komt de innovatieve zoekervaring bovendien beschikbaar op de Galaxy Tab S9 FE en de Tab S9 FE+, waarbij de grote displays en de Galaxy S Pen voor nieuwe mogelijkheden zorgen.

Circle to Search werd na de lancering op de Galaxy S24 al snel populair onder gebruikers. Sindsdien verscheen de zoekfunctie op meer Galaxy-apparaten, zoals de nieuwste Galaxy Z Flip6 en de Z Fold6, met extra mogelijkheden zoals het vertalen van volledige pagina’s, razendsnel specifieke producten vinden en het scannen van QR- en barcodes. Nu Circle to Search ook beschikbaar komt op de Galaxy A- en de Galaxy Tab S9 FE-serie, krijgen nog meer gebruikers toegang tot deze nieuwe manier van zoeken.

Circle to Search, het resultaat van een nauwe samenwerking met Google, is een nieuwe manier van zoeken met een simpel gebaar, zonder dat gebruikers van app hoeven te wisselen. Wanneer Circle to Search is ingeschakeld, kunnen gebruikers eenvoudig een cirkel tekenen op het scherm om zo de tekst, afbeelding of video te selecteren die ze willen doorzoeken. De AI-gestuurde resultaten zorgen voor uitgebreide informatie en context, waardoor zoeken niet alleen makkelijker, maar ook leuker wordt.