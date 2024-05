Benchmarks voor Samsung Galaxy Z Fold 6 onthullen chipset en hoeveelheid RAM

Als we hadden moeten raden welke chipset en hoeveelheid RAM we zouden zien in de Samsung Galaxy Z Fold 6, hadden we gezegd dat het een Snapdragon 8 Gen 3 en minstens 12 GB RAM zouden zijn. De Samsung Galaxy Z Fold 5 maakt immers gebruik van de Snapdragon 8 Gen 2 en heeft ook 12 GB RAM. Nu kunnen we meer doen dan wat giswerk.

SamMobile heeft een Geekbench-resultaat gespot voor een telefoon die de Samsung Galaxy Z Fold 6 lijkt te zijn. Hier zien we precies deze specificaties, samen met Android 14 als besturingssysteem (wat ook verwacht werd). De telefoon haalt een single-core score van 1.964 en multi-core score van 6.619. Ter vergelijking: de Galaxy Z Fold 5 heeft momenteel gemiddelde scores van 1.943 en 5.123 voor respectievelijk single- en multi-core. Het is dus niet verrassend dat de Galaxy Z Fold 6 een veel hogere multi-core score heeft, terwijl de single-core score slechts een fractie hoger is.

(Image credit: Geekbench)

Zoals verwacht

Hoewel we deze benchmark niet als officiële info kunnen beschouwen, is hij hoogstwaarschijnlijk accuraat, aangezien de info overeenkomt met de verwachte specificaties. Het is niet uitgesloten dat Samsung een Exynos-chipset gebruikt in enkele regio's, maar tot nu toe heeft het bedrijf altijd een Snapdragon-chip gebruikt in zijn foldables.

Het is daarnaast heel goed mogelijk dat het duurste model meer dan 12 GB RAM krijgt, want we hebben gehoord dat er mogelijk een Galaxy Z Fold 6 met 16 GB RAM aankomt. Ook Android 14 was geen verrassing, aangezien Google vermoedelijk pas in oktober Android 15 zal lanceren.

Over lanceringen gesproken, het volgende Galaxy Unpacked-event zou volgens de geruchten op 10 juli plaatsvinden. Daar verwachten we niet alleen de Samsung Galaxy Z Fold 6, maar ook de Galaxy Z Flip 6, Galaxy Watch 7 en Galaxy Ring. We zouden dus over een kleine twee maanden precies moeten weten wat specificaties van de Samsung Galaxy Z Fold 6 zijn.