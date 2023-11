Lanceringsdatum OnePlus 12 officieel onthuld

We zijn nog maar twee weken verwijderd van een nieuwe OnePlus, want op 4 december wordt de OnePlus 12 onthuld. Deze datum is door Li Jie Louis, CEO van OnePlus China, op Weibo geplaatst (via Phone Arena). Het evenement begint om 12 uur 's middags, onze tijd.

Zoals gewoonlijk zal de OnePlus 12 eerst exclusief in China aangekondigd worden. Dit was namelijk ook de strategie bij de OnePlus 10 Pro en OnePlus 11. In het voorjaar van 2024 verwachten we dat de telefoon wereldwijd onthuld zal worden.

Hoewel dat betekent dat je de OnePlus 12 waarschijnlijk pas begin volgend jaar kunt kopen, zullen we wel alles te weten komen op 4 december. Het enige dat we dan nog niet niet weten, zijn de lokale adviesprijs.

OnePlus vs. de wereld

De OnePlus 12 zou wel eens flinke concurrentie kunnen krijgen van de Samsung Galaxy S24. Volgens de geruchten gaat Samsung zijn nieuwe telefoons al in januari aankondigen en de kans is groot dat de toestellen van Samsung eerder in de winkel liggen. Toch kan de OnePlus 12 het nodige om zich te onderscheiden.

Zo is uitgelekt dat de OnePlus 12 een extreem helder scherm heeft met maximale helderheid van 2.600 nits. We hebben daarnaast gehoord dat de OnePlus 12 een enorme 5.400mAh-batterij zou bevatten. Andere gelekte specificaties zijn onder andere een Snapdragon 8 Gen 3, 6,82-inch scherm, 50MP-hoofdcamera, 50MP-ultrawide, 64MP-telefotocamera met 3x optische zoom en 100W-opladen met kabel.