Nothing Phone (2a) design is officieel onthuld

We hebben nu al een tijdje geruchten gehoord over een goedkopere versie van de Nothing Phone (2), maar de Nothing Phone (2a) is toch pas eerder deze maand officieel aangekondigd. Het toestel zal in maart worden gelanceerd, maar inmiddels heeft Nothing ook al het design van de Phone (2a) onthuld.

In een reeks van posts op sociale media (via Android Central) heeft Nothing het design van de Nothing Phone (2a) laten zien via een billboard in Londen (en wat 'augmented reality-trucjes). Vervolgens werd het design ook gedeeld via een soort puzzel van GIF's en uiteindelijk deelde het bedrijf gewoon een stilstaand beeld van de aankomende smartphone.

Het design is technisch gezien nog niet volledig onthuld, want de voorkant van het toestel is nog niet in beeld geweest. We gokken echter dat er niet veel veranderingen zullen zitten aan de voorkant. Aan de achterkant zien we echter inderdaad de horizontale camerasetup met twee camera's die in eerdere leaks ook al te zien was.

We zien in deze posts op sociale media ook alleen maar een witte variant van de Nothing Phone (2a), maar naar verwachting zal er ook een zwarte of donkergrijze variant beschikbaar zijn bij de release. Dat voorspelde tenminste de bekende leaker Roland Quandt recentelijk nog.

Nog maar heel even wachten

An unboxing like no other. Phone (2a) just dropped in London.Launching 5 March.

De releasedatum van de Nothing Phone (2a) is geen geheim meer, want deze wordt op de Nothing website weergegeven als je doorklikt naar de pagina voor de Phone (2a). Op 5 maart 2024 wordt deze telefoon gelanceerd. We weten nog niet helemaal zeker in welke landen dit toestel verkocht zal worden en hoe duur de smartphone zal zijn. Het is echter wel veelbelovend dat het toestel ook op de Nederlandse en Belgische versies van de website wordt gepromoot.

Volgens eerdere leaks zal de startprijs van de Nothing Phone (2a) ergens onder de 400 euro zitten, terwijl de Nothing Phone (2) een startprijs van 649 euro had. Dat zou dus een redelijk groot prijsverschil zijn.

Volgens geruchten kunnen we misschien twee configuraties van het toestel krijgen om uit te kiezen: een met 8GB aan RAM en 128GB aan opslagruimte en een met 12GB aan RAM en 256GB aan opslagruimte. Verder heeft MediaTek ook al aangekondigd dat de Phone (2a) zal draaien op de midrange Dimensity 7200 Pro-chip.

Volgende week dinsdag zullen als het goed is alle details worden onthuld en we zullen je tegen die tijd dan ook op de hoogte houden van de aankondiging. Hopelijk wordt dit een aantrekkelijk budgetmodel, maar zoals je kan zien in onze lijst van de beste budget smartphones, zal de Nothing Phone (2a) zeker sterke concurrentie hebben.