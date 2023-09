Motorola edge 40 neo biedt topklasse waterbestendigheid aan een zachte prijs

Niet alleen Apple heeft nieuwe smartphones voor ons deze week, maar ook Motorola komt met een serie nieuwe toestellen. We zien vandaag de Motorola edge 40 neo (399 euro), moto g84 (299 euro) en moto g54 (179 euro).

Motorola edge 40 neo: hoge waterbestendigheid en aflopende randen

De nieuwe Motorola edge 40 neo neemt de belangrijkste designkenmerken van de reguliere Motorola edge 40 over. Hij heeft aflopende schermranden, een ultradunne behuizing en een IP68-certificering voor waterbestendigheid. Een val in de wasbak overleeft hij bijvoorbeeld probleemloos. Ook de 50MP-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, 13MP-groothoekcamera en 32MP-camera komen overeen met de Motorola edge 40.

Met een capaciteit van 5.000mAh is de batterij van de Motorola edge 40 neo wel iets groter. Net zoals de Motorola edge 40 beschikt hij over 68W-snelladen. Het scherm meet 6,55 inch en maakt gebruik van een OLED-paneel met 144Hz refresh rate. Met een piekhelderheid van 1300 nits blijft alles duidelijk zichtbaar in de felle zon.

(Image credit: Motorola)

Op de processor is wel wat bespaard. Hij is uitgerust met de MediaTek Dimensity 7030, dus verwacht geen bliksemsnelle gaming prestaties. Wel is er ondersteuning voor Ready For, waarmee je de telefoon draadloos kan verbinden met een tv of monitor. Als laatste is de ingebouwde opslag van 256GB een aangename verrassing, aangezien we op dit prijspunt nog vaak 128GB zien als basisopslag.

De Motorola edge 40 neo is vanaf vandaag beschikbaar in Nederland en België voor een adviesprijs van 399 euro.

Motorola moto g84: eerste smartphone van goedkopere serie met Ready For

De Motorola moto g84 5G biedt op zijn beurt een stijlvol design in unieke kleuren en verbeterde camera's, inclusief OIS, en een mooi OLED-scherm. We zien de bekende 50MP-hoofdcamera die hier wordt gecombineerd met een 8MP-groothoekcamera en 16MP-selfiecamera. Verwacht geen wonderen van die twee laatste camera's, maar in de juiste omstandigheden kunnen ze vast mooie plaatjes schieten. Er is ook een IP54-score voor waterbestendigheid. Een regenbui overleeft de telefoon sowieso, maar een val in een emmer water niet.

(Image credit: Motorola)

Het display gebruikt niet alleen OLED-technologie, maar krijgt ook een 120Hz refresh rate en dezelfde 1300 nits helderheid als de Motorola edge 40 neo. De ingebouwde Snapdragon 695 levert vooral energiezuinige prestaties en in combinatie met de 5.000mAh-batterij kan je hem wellicht twee dagen gebruiken zonder op te laden. Reken wel op meer dan een uur aan de oplader voor die batterij weer vol zit, want 30W-snelladen is in de praktijk helemaal niet zo snel.

Tot slot kunnen de gebruikers van de moto g84 hun mobiele ervaring uitbreiden naar een tv of monitor met Ready For. Dit is meteen de eerste keer dat Ready For beschikbaar is in de goedkopere moto g-serie. Hier zien we eveneens een erg ruime basisopslag van 256GB.

De Motorola moto g84 is vanaf vandaag beschikbaar in Nederland en België voor een adviesprijs van 299 euro.

Motorola moto g54: 5G voor minder dan 200 euro

(Image credit: Motorola)

Motorola introduceert als laatst nog de moto g54, de goedkoopste van het trio. Hij behoudt de FHD-resolutie en 120Hz refresh rate, maar moet het doen met een minderwaardig LCD-paneel in plaats van OLED. De moto g54 5G krijgt wel de 50MP-camera met OIS die prachtige foto's maakt met schitterende details. Een ultrawide zit hier jammer genoeg niet, je moet het doen met een aanzienlijk minder nuttige macrocamera.

De MediaTek Dimensity 7020 is geen extreem krachtige chip, maar biedt wel 5G-ondersteuning. Smartphones met 5G worden steeds goedkoper en de moto g54 is met zijn adviesprijs van amper 179 euro een van de goedkoopste 5G-smartphones tot nu toe.

De Motorola moto g54 is binnenkort beschikbaar in Nederland en België voor een adviesprijs van 179 euro.