Vouwbare iPhone krijgt misschien verrassend design met maar één scherm

De meeste moderne vouwbare smartphones houden zich grotendeels aan het design van de Samsung Galaxy Z Fold 5 of de Samsung Galaxy Z Flip 5, maar het lijkt er op dat de vouwbare iPhone een andere kant op gaat. Dit toestel zou wel eens geïnspireerd kunnen zijn door het design van de Huawei Mate Xs 2.

Dit nieuws komt vanuit een nieuwe investeerdersnotitie van analist Jeff Pu van Haitong International (via 9to5Mac). Pu zegt dat de vouwbare iPhone een "omwikkelend vouwbaar design" heeft en dat dit design "vergelijkbaar" is met dat van de Huawei Mate Xs 2.

Wat betekent dat dan precies? Nou, de Huawei Mate Xs 2 is een vouwbare smartphone met een groot scherm, net als de Galaxy Z Fold 5, maar waar de Samsung Galaxy Z Fold 5 een coverscherm (voor een normale smartphone-ervaring) en een vouwbaar display heeft (voor een soort tabletervaring), heeft de Huawei Mate Xs 2 maar één scherm.

Image 1 of 3 De Huawei Mate Xs 2 (Image credit: Huawei) De Huawei Mate Xs 2 (Image credit: Basil Kronfli) De Huawei Mate Xs 2 (Image credit: Basil Kronfli)

Dit ene scherm is dan dus het grote vouwbare display dat je in de afbeeldingen hierboven kan zien. Zoals je hier ook kan zien, zit dit scherm aan de buitenkant van de telefoon wanneer je deze dichtvouwt, in plaats van aan de binnenkant. het resultaat is dat dit grote display op deze manier dus ook meteen je coverdisplay is wanneer je hem dichtvouwt. Je krijgt zo dus toch ook toegang tot een scherm van een normaal formaat, zonder daar een tweede display voor nodig te hebben.

Dit design heeft een aantal specifieke voordelen. Zo betekent het gebrek aan een tweede scherm dat er minder displaycomponenten nodig zijn. In theorie zou Apple zijn apparaat dus óf dunner kunnen maken óf de extra ruimte voor iets anders kunnen gebruiken, zoals een grotere batterij.

Aan de andere kant zorgt dit design er ook voor dat het vouwbare display altijd in een kwetsbare positie is en dat terwijl het waarschijnlijk ook al het meest kwetsbare onderdeel van de telefoon is.

Voor nu raden we je aan om deze claim maar met een korreltje zout te nemen, maar het klinkt ook weer niet echt vreemd dat Apple een design zou willen kiezen dat afwijkt van de norm, zeker als het bedrijf pas redelijk laat de wereld van vouwbare smartphones betreedt.

Nog een paar jaar wachten

In dezelfde notitie gaf Pu overigens ook aan dat we de vouwbare iPhone pas in 2026 kunnen verwachten en dat hij zal beschikken over een 7,9-inch display. Dit zijn beide dingen die Pu echter al eerder geclaimd heeft, dus ze worden hier alleen even herhaald.

Die releaseperiode komt ook wel overeen met wat sommige andere leaks suggereren, al claimen andere bronnen dat de vouwbare iPhone waarschijnlijk niet voor 2027 zal arriveren. Hoe dan ook, het zal waarschijnlijk dus nog wel even duren voordat we hem te zien krijgen.

In de tussentijd zijn er echter nog meer dan genoeg Apple-apparaten en -updates onderweg. Het bedrijf heeft net iOS 18 en Apple Intelligence aangekondigd tijdens WWDC 2024 en deze nieuwe software zal waarschijnlijk later dit jaar samen met de iPhone 16-serie worden gelanceerd.