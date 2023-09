Lancering iPhone 15 brengt ook andere ‘refurbished’ modellen binnen handbereik

Terwijl de nieuwe iPhone 15 ongetwijfeld weer een stormloop op gang brengt, biedt de komst van het toestel ook kansen voor de snelgroeiende ‘refurbished’ markt. Veel consumenten doen hun vorige smartphone immers van de hand, waardoor tal van modellen – waaronder de amper één jaar oude iPhone 14 – een tweede leven krijgen. Goed voor het milieu en ook voor het budget van consumenten die een moderne smartphone op de kop willen tikken.

Sinds enkele jaren komen ‘oude’ iPhones steeds vaker op de ‘refurbished’ markt terecht. Dat biedt unieke kansen voor klanten die een upgrade van hun apparaat zoeken, maar daarbij ook denken aan de financiële en ecologische impact van zo’n aankoop. Terwijl de iPhone 15 over een heleboel nieuwe functionaliteiten beschikt, bouwt het toestel voornamelijk verder op technologie die al in vorige iPhones aanwezig was. Refurbished apparaten vormen dus een uitstekend alternatief voor een nieuwe smartphone.

Dezelfde kwaliteit en prestaties

Refurbished betekent niet hetzelfde als tweedehands. Waar een tweedehands model bijvoorbeeld weinig garanties biedt op het gebied van kwaliteit en prestaties, mag je bij een refurbished apparaat gerust zijn dat alle functionaliteiten uitstekend zullen werken. “Voordat we een smartphone verkopen, onderwerpen we het toestel aan een grondige technische controle met een checklist die uit liefst 52 stappen bestaat. Refurbished verlengt de levensduur van apparaten en helpt zo ook om de elektronische afvalberg te verkleinen”, zegt Martine Hardeveld Kleuver, Country Manager België & Nederland bij Swappie, de grootste iphone refurbisher in Europa.

Het is intussen alweer zestien jaar geleden sinds de eerste iPhone een revolutie veroorzaakte in onze manier van communiceren, werken en leven. Nog steeds krijgt het toestel ieder jaar een upgrade met een model vol nieuwe features. “Tegelijkertijd zien we dat consumenten nu ook meer bezig zijn met duurzaamheid. Samen met andere refurbished spelers laten we daarom een nieuwe wind door de markt waaien. Klanten die een iPhone 15 willen kopen, krijgen de keuze om hun oude iPhone aan ons te verkopen. Wij verlengen dan de levenscyclus en verzekeren dat een andere gebruiker ermee verder kan werken zonder op prestaties of features in te leveren”, zegt Martine Hardeveld Kleuver.

Tot 78% minder uitstoot bij refurbished iPhones

De markt van refurbished smartphones is erg snel aan het groeien en dat is een uitstekende zaak als je bedenkt dat de CO2-uitstoot van een refurbished iPhone 78% lager ligt dan die van een nieuw toestel. In 2021 heeft enkel Swappie al bijdragen tot maar liefst 23.500 ton minder emissies.

“De refurbished markt helpt ons een duurzaam evenwicht te vinden tussen het kopen van nieuwe smartphones, zoals nu met de iPhone 15, en het verlengen van de levenscyclus van oudere modellen die daardoor een nieuwe eigenaar zoeken. En wat het extra mooi maakt is het feit dat we zo een groter aantal consumenten van een hoogwaardige smartphone-ervaring laten genieten”, besluit Martine Hardeveld Kleuver.