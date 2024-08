Chipset Google Pixel 9 Pro XL stelt teleur tijdens stresstest

Google Pixel-telefoons hebben vaak moeite gehad om concurrenten te evenaren op vlak van pure prestaties en het lijkt erop dat de Pixel 9-serie geen uitzondering zal zijn. Het lijkt er ook op dat de prestaties die ze leveren snel kunnen afnemen onder druk.

Tenminste, dat is de mening van Twitter-gebruiker @callmeshazzam (via NotebookCheck), die de Google Pixel 9 Pro XL aan een CPU throttling-test onderwierp en ontdekte dat na ongeveer vier minuten de prestaties van de telefoon met bijna 60% waren gedaald. Daarna werden de prestaties weer beter, maar slechts tot ongeveer 65% van het maximum voor de resterende duur van de test.

Pixel 9 Pro XL .. Better Luck Next Year pic.twitter.com/cgFzM86oieAugust 17, 2024

Hoewel dit slechts een test van de Google Pixel 9 Pro XL is, gebruikt de rest van de serie (Pixel 9, Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro Fold) dezelfde chipset, dus de kans is groot dat deze apparaten ook moeite zullen hebben tijdens intensieve taken.

Andere focus

Natuurlijk is het zeer onwaarschijnlijk dat je tijdens het dagelijks gebruik de Pixel 9 Pro XL zo hard zult pushen als in deze test, dus de werkelijke prestaties zullen waarschijnlijk beter zijn. Toch is het niet ideaal dat een chipset die zelfs bij maximale prestaties niet kan tippen aan de rest, dergelijke dalingen kan vertonen.

Deze telefoons zijn echter ontworpen met AI in het achterhoofd en in plaats van een extreem krachtige chip, hebben ze grote hoeveelheden RAM om daarbij te helpen. Voor alle geavanceerd AI-taken is de Pixel 9-serie dus wel meer dan geschikt. Als je veeleisende games wilt spelen, kun je daarentegen beter een Samsung Galaxy S24 Ultra of een iPhone 15 Pro overwegen.