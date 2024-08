Google onthult Pixel 9-serie met nieuw ontwerp, maar oude software

Google is er vroeg bij dit jaar. Gewoonlijk worden de nieuwe Pixel-smartphones en -accessoires pas in oktober gelanceerd, maar de lancering is voor de eerste keer vervroegd naar midden augustus. De vraag is nu wat Google allemaal heeft kunnen verbeteren met de Pixel 9-serie in minder dan een jaar na de lancering van de Pixel 8-serie.

Twee keer zoveel telefoons

Prijs en beschikbaarheid De Google Pixel 9 is verkrijgbaar vanaf 899 euro (128GB) en ligt vanaf 22 augustus in de winkelrekken. De Google Pixel 9 Pro is verkrijgbaar vanaf 1.099 euro (128GB) en ligt vanaf 9 september in de winkelrekken. De Google Pixel 9 Pro XL is verkrijgbaar vanaf 1.199 euro (128GB) en ligt vanaf 22 augustus in de winkelrekken. De Google Pixel 9 Pro Fold is verkrijgbaar vanaf 1.899 euro en ligt vanaf 4 september in de winkelrekken.

Google kiest dit jaar duidelijk voor kwantiteit, want de Pixel 9-serie bestaat uit vier smartphones: de Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en Pixel 9 Pro Fold. In tegenstelling tot Samsung maakt de vouwbare smartphone van Google dus gewoon deel uit van de rest van de serie, terwijl Galaxy Z-serie op zichzelf bestaat. We mogen dit jaar ook het XL-model opnieuw verwelkomen, dat afwezig is geweest sinds de introductie van de Pixel 6-serie.

Verder is het ontwerp sterk aangepast. Voorheen was er sprake van een camerabalk die over heel de achterkant liep, terwijl er nu een ovaalvormige camerabalk is die niet tot aan de zijkanten loopt. De camerabalk heeft ook dezelfde kleur als de rest van de telefoon. De zijkanten zijn op hun beurt platter geworden, wat een algemene designtrend lijkt te zijn van het voorbije jaar.

Swipe to scroll horizontally Google Pixel 9 Google Pixel 9 Pro Google Pixel 9 XL Google Pixel 9 Pro Fold Afmetingen: 153 x 72 x 8,5 mm 153 x 72 x 8,5 mm 163 x 76,6 x 8,5 mm 155,2 x 77 x 10,5 mm (dicht) / 155,2 x 150 x 5,1 (open) Gewicht: 187g 199 g 221 g 257 g Display: 6,3 inch OLED 6,3 inch OLED 6,7 inch OLED 6,3 inch OLED (buiten) / 8 inch OLED (binnen) Resolutie: 1080 x 2424 px 1280 x 2856 px 1344 x 2992 px 1080 x 2424 px (buiten) / 2076 x 2152 (binnen) Refresh rate: 60 - 120Hz 1 - 120Hz 1 - 120 Hz 60 - 120Hz (buiten) / 1 - 120Hz (binnen) Chipset: Tensor G4 Tensor G4 Tensor G4 Tensor G4 RAM: 12GB 16GB 16GB 16GB Camera's: 50MP primair, 48MP ultrawide 50MP primair, 48MP ultrawide, 50MP telefoto met 5x zoom 50MP primair, 48MP ultrawide, 50MP telefoto met 5x zoom 48MP primair, 10,5MP ultrawide, 10,8MP telefoto met 5x zoom Selfiecamera: 10,5MP 42MP 42MP 10MP (buiten) + 10MP (binnen) Opslag: 128GB, 256GB 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB Batterij: 4.700mAh met 45W-snelladen 4.700mAh met 45W-snelladen 5.060mAh met 45W-snelladen 4.650mAh met 45W-snelladen

Nieuwe camerahardware en -software

Google heeft ervoor gekozen om de 48MP-groothoekcamera van de Pixel 8 Pro over te nemen op de standaard Google Pixel 9. Verder hebben de Pixel 9, Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro XL een nieuwe 42MP-selfiecamera. De overige camera's zijn hetzelfde, wat wil zeggen dat de hele serie dezelfde 50MP-hoofdcamera gebruikt en dat zowel de Pixel 9 Pro als de nieuwe XL-versie dezelfde 48MP-telefotocamera met 5x optische zoom gebruiken. Op cameravlak krijg je dus geen upgrade wanneer je voor het XL-model kiest.

Daarnaast is er nog nieuwe camerasoftware. Met de nieuwe functie "Add Me" kan je jezelf (de fotograaf) toevoegen aan groepsfoto's, terwijl de Magic Editor nu elementen kan toevoegen aan foto's op basis van tekstinvoer. Zo kan je een leeg veld omtoveren tot een bloemenveld. Video Boost is ten slotte exclusief voor de Pro-versies en kan niet alleen twee keer sneller nachtvideo's verwerken, maar kan nu ook 8K-video opnemen. Een laatste exclusieve functie voor de Pro-versies is de mogelijkheid om ingezoomde video's te maken met 20x "Super Res Zoom Video".

Nieuwe functies, oude Android-versie

(Image credit: Google)

Hoewel de Google Pixel 9-serie is uitgerust met de nieuwe Google Tensor G4 en elke telefoon 12GB RAM heeft, is er minder goed nieuws op softwarevlak. Google is namelijk nog niet klaar met de aankomende Android-update (Android 15), want die staat nog steeds gepland voor oktober. De Pixel 9-serie is daarop geen uitzondering met als gevolg dat elke telefoon, net zoals de Pixel 8-serie, Android 14 uit de doos draait. Je krijgt wel nog steeds de garantie op 7 jaar software-updates. Uiteindelijk zullen zowel de Pixel 8-serie als Pixel 9-serie daarom eindigen met Android 21.

Gelukkig zijn er wel enkele nieuwe functies die (voorlopig) exclusief zijn voor de Pixel 9-serie. Zo is er nu Gemini Live, waarmee je een conversatie kan voeren met de AI-chatbot van Google. Pixel Studio is op zijn beurt een beeldgenerator op basis van generatieve AI. Voer tekst in en Pixel Studio maakt een afbeelding die je daarna verder kan aanpassen met extra tekstinvoer. Dit laatste gebeurt bovendien volledig op de telefoon en kan dus zonder internetverbinding. Pixel Screenshots is ten slotte een aparte app waarin screenshots worden opgeslagen. In die app worden niet alleen screenshots opgeslagen, maar ook extra informatie, zoals de link van de webpagina waarvan je het screenshot hebt genomen. Je kan ook binnen de app screenshots zoeken op basis van kernwoorden.

Google Pixel 9 Pro Fold sluit enkele compromissen

(Image credit: Google)

Voor liefhebbers van vouwbare smartphones hebben we goed nieuws, want de Google Pixel 9 Pro Fold zal ook hier te koop zijn. Dat was niet het geval met de originele Google Pixel Fold. Op softwarevlak zijn er veel overeenkomsten met de rest van de Pixel 9-serie, maar Google lijkt hier te besparen op de camera's.

De Google Pixel 9 Pro Fold is uitgerust met dezelfde soorten camera's, met name een hoofdcamera, ultrawide en telefotocamera. De hardware is echter iets zwakker dan bij de Google Pixel 9 Pro en vooral de resoluties liggen lager. Zo is er nog steeds 5x optische zoom aanwezig, maar is dit gekoppeld aan een 10,8MP-sensor in plaats van de 48MP-sensor die in de andere twee modellen zit. Ook de andere drie camera's hebben een lagere resolutie. Voor de beste camera's moet je dus nog steeds een traditionele Pixel kopen.

Ten slotte krijg je hier ook Android 14 met de garantie op 7 jaar updates en AI-tools. Het verschil is natuurlijk dat je meer kan doen op het grote scherm aan de binnenkant. Je kan meerdere apps naast elkaar gebruiken en met multiview op YouTube TV kan je maar liefst vier video's tegelijkertijd bekijken. Hoewel er geen certificering voor stofbestendigheid is, is de Pixel 9 Pro Fold wel bestand tegen onderdompeling in water tot 1,5 meter diep voor 30 minuten.