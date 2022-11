Vergeet de Apple Watch Ultra: G-Shock heeft misschien wel het outdoor horloge voor jou

Net wanneer digitale horloges iets van het verleden leken is er de wederopstanding van G-Shock. Wanneer je denkt aan de beste horloges voor bij het lopen, denk je meestal aan Garmin, aan Coros of zelfs aan de nieuwe Apple Watch Ultra . Misschien draag jij een analoog of digitaal horloge puur voor de stijl, maar sommige mensen laten smartwatches bewust links liggen en kiezen voor een niet al te smart sporthorloge.

Casio, het moederbedrijf van G-Shock, is bezig aan een goed jaar. Met één rapport dat zelfs een stijging in verkoop van maar liefst 116% meldt tegenover vorig jaar. Digitale horloges van Casio zijn populairder dan ooit en het lijkt erop dat steeds meer mensen niet langer voor een smartwatch om de pols kiezen.

En ergens begrijpen we dat. We vinden smartwatches nog steeds geweldig en dragen er meestal eentje, maar er is dat constante gevoel van connectiviteit. Je horloge registreert netjes je slaapritme, maar misschien lig je net wakker door daar teveel mee bezig te zijn. Of het kan zijn dat het voelt alsof je smartwatch je constant in de gaten houdt en je sportactiviteiten nauwlettend monitort.

Wie weet kijk je tijdens het werk al een hele dag naar een scherm. Dan wil je tijdens je vrije tijd misschien helemaal niet dat je eigen pols je lastigvalt met meldingen van mails, WhatsApp en een hele verzameling andere digitale kanalen. Met analoge en digitale horloges blijf je daarvan bespaard. Sommigen kan je desondanks wel gebruiken om data over je workouts bij te houden.

(Image credit: Matt Evans)

De serie G-Shock G-SQUAD werkt met Bluetooth en toont je afgelegde afstand, snelheid en ritme op een digitaal display. De serie G-LIDE voorziet surfers dan weer van informatie over de getijden en het aantal uren zonlicht voor stranden wereldwijd. Alle praktische sportieve data die je wil zonder die constante online verbondenheid.

Hybride horlogemaker Withings bewandelt ongeveer hetzelfde pad met de Withings Scanwatch Horizon. Qua design is er zo niet meteen een overeenkomst met G-Shock, waar ze voor een iets ruigere aanpak gaan; zelfs eerder richting de beste horloges van Garmin dan van de meer ingetogen analoge uurwerken. Met Withings krijg je een kleiner, maar duidelijk scherm in een analoog oppervlak. De prijs ligt echter net zo hoog als bij een standaard smartwatch. Een G-Shock is algemeen best aantrekkelijk geprijsd, buiten de gelimiteerde edities. Maar dat verschil geldt voor ongeveer elk product.

De gevoel dat je ervaart door niet constant online verbonden te zijn kan best bevrijdend werken, zelfs bij ons techneuten. Door de beperkte capaciteiten zal G-SQUAD nooit in staat zijn om horloges als de Garmin Enduro 2 te vervangen bij trainingen voor een groot sportevenement, maar gewoon even het moment zelf beleven tijdens een looprondje kan wel erg aangenaam voelen. Je hoeft tijdens een zaterdagochtend je geen zorgen te maken over hoe lang je deed over die afstand, maar even stoppen om te stretchen en de omgeving in je opnemen.

Nu er op voorhand al heel wat deals voor Black Friday te vinden zijn is het een goed idee om uit te kijken naar een nieuw horloge. Of naar sportspullen in het algemeen. De prijs voor een aantal modellen van G-SQUAD duikt onder de 120 euro, dus je kan een horloge op de pols tikken dat goedkoper is en meer stijl heeft dan de meeste smartwatches op de huidige markt. Ze gaan bijna een decennium mee, bezorgen je de nodige sportieve informatie en koppelen je even los van die constante online verbondenheid. Dat lijkt ons toch een win-win.