Afbeelding van AI wint fotowedstrijd en dat is nog maar het begin

Het is golden hour op een strand en zonovergoten golven slaan om twee surfers heen als ze zich in de oceaan wagen. De scène is vastgelegd in een fascinerende luchtfoto, gemaakt met een drone, door 'Jane Eykes'. Het beeld, waarvan je hierboven een bijgesneden versie ziet, won een fotowedstrijd van Australische fotospecialist digiDirect.

Maar niet alles is wat het lijkt. Het was niet Jane Eykes die de foto nam en het is zelfs helemaal geen foto, zoals wij die kennen. Het is een volledig AI-gegenereerd beeld, gemaakt door het Australische bedrijf Absolutely Ai (opens in new tab) (onder dat pseudoniem).

Met behulp van Midjourney, een beeldgeneratieprogramma in de vorm van Dall-E, en eenvoudige aanwijzingen zoals 'twee surfers, zonsopgang, mooie belichting, drone-opname, golf', maakte Absolutely Ai het resulterende beeld. Daarna werd het ingestuurd voor de wedstrijd om te kijken hoe ver dit soort beelden staan.

"De surfers in ons beeld hebben nooit bestaan. Dat specifieke strand of stuk oceaan ook niet," zegt Absolutely Ai. "Het beeld is samengesteld uit een oneindige hoeveelheid pixels van oneindig veel foto's die in de loop der jaren door iedereen online zijn gezet. Wat je overhoudt is een nieuwe, volledig overtuigende winnaar."

Dit verhaal voegt een nieuwe wending toe aan de steeds groter wordende discussie over AI in de kunst. We spraken met Absolutely Ai's oprichter Jamie Sissons, een bekroonde professionele fotograaf over de betekenis van AI-gegenereerd beeldmateriaal voor de organisatoren en deelnemers van fotowedstrijden, en de bredere fotografiewereld.

Hoe goed zijn AI-gegenereerde beelden?

In de 24 uur nadat digiDirect de foto als winnaar van zijn 'Summer Photo'-themawedstrijd op Instagram had gedeeld, kwamen er veel positieve reacties op. Niemand vond het beeld verdacht of mogelijk fake.

Absolutely Ai bekende vervolgens openbaar zijn experiment aan digiDirect en zag af van het prijzengeld. Nu het winnende beeld in de schijnwerpers staat, wordt het zeer kritisch bekeken, vooral door fotografen. Het gaat daarbij niet zozeer om de esthetische kwaliteit, maar om de vraag of het overtuigend is of niet.

"Ik zeg dat het een overtuigend beeld is omdat niemand reden had om anders te denken", vertelde Sissons. "Er zijn dingen die er niet goed uitzien: ik zou zeggen dat het oververzadigd is, de golf slaat niet helemaal op de juiste manier neer, de run-off, de lijnen door de golven kloppen niet helemaal. Maar zelfs als je er goed naar kijkt, is het een overtuigend beeld."

(Image credit: Absolutely AI)

Dat is eigenlijk het punt, want 95% van de mensen heeft geen kritisch oog voor beelddetails en de tijd om een beeld in detail te bekijken. We swipen over onze schermen, pauzeren even als een foto ons opvalt, dubbeltikken om het leuk te vinden en gaan verder.

Maar dit verhaal raakt vooral voor fotografen, want iemand had het beeld als fake moeten bestempelen. Dit was immers een fotowedstrijd, beoordeeld door professionele fotografen, die andere fotografen belonen voor hun inspanningen. Het feit dat de professionals werden ingepalmd door een afbeelding die een paar woordspelingen kostte om te maken, is een vrij groot probleem.

Dit is slechts een voorproefje van wat eraan zit te komen. "Dit zijn nog steeds de allereerste iteraties van wat we zullen zien van AI-technologie," zegt Sissons. "Veel van deze platformen en apps zitten nog in de testfase. Wie weet hoe dit eruit zal zien over één, twee of vijf jaar?"

Moeten fotografen zich zorgen maken over AI-beelden?

AI-beelden zijn niet perfect. Handen zijn een bekende valkuil, aangezien een AI graag extra vingers toevoegt (of net vingers weghaalt). Er zijn mensen met zes vingers, maar dat is een erg kleine groep.

"Voor mijn winnende afbeelding waren de prompts algemeen en konden ze op een miljoen verschillende manieren worden uitgebeeld", legt Sissons uit. "AI is ook geweldig in ideeën uitwerken. Vraag iets eenvoudigs als een eenzaam persoon en je krijgt iets dat hierbij past. Ga je specifieker zoals een eenzaam kind dat op een bankje zit, het regent, de bus is te laat... dan zal de AI meer moeite hebben met een accurate weergave."

AI-beeld van grootouders met kleinkind (Image credit: Absolutely AI)

Algemene ideeën die via beelden worden gepresenteerd, zijn broodnodige marketing en sociale media voor sommige bedrijven. "Er zal nog steeds behoefte zijn aan fotografen die specifieke ideeën behandelen, maar het werk rond bredere thema's in de fotografie wordt bedreigd", voegt Sissons toe. "Ik zou me zorgen maken als ik een van de grote stockbibliotheken was."

Als het gaat om stockbibliotheken, vecht Getty terug en klaagt het de AI-beeldgenerator Stable Diffusion aan (opens in new tab) voor 1,8 biljoen dollar voor wat het beschouwt als "schaamteloze" diefstal van intellectueel eigendom op een "duizelingwekkende schaal" nadat zijn watermerk begon te verschijnen op Stability AI beelden.

Man vs machine: de ultieme strijd

Technologische vooruitgang in de fotografie en dan vooral digitale fotografie wordt van oudsher met gemengde reacties ontvangen. Dat is met AI niet anders. We vroegen de World Photography Organisation om commentaar over de invloed die AI-beelden zouden kunnen hebben op fotowedstrijden en ontvingen de volgende verklaring van oprichter en CEO Scott Gray:

"Als medium heeft fotografie altijd voorop gelopen: voortdurend aanpassend en evoluerend, heeft het een uniek vermogen om zichzelf te transformeren en grenzen te verleggen. Wij zijn geïnteresseerd in fotografie als kunstvorm en binnen de Sony World Photography Awards hebben we onze creatieve categorieën in de professionele en open competities die fotografen verwelkomen om te experimenteren en de dynamiek van het medium te verkennen.

Door de technologische vooruitgang is een breder publiek betrokken bij dit soort werk en we kijken ernaar uit om te zien hoe dit het bereik en de impact van fotografie kan vergroten."

AI-beeld van drie mannen (Image credit: Absolutely AI)

Nadat Absolutely Ai de ware aard van het winnende beeld onthulde, gaf digiDirect openbaar toe (opens in new tab) dat de prijs inderdaad ten onrechte was toegekend en koos het een nieuwe winnaar.

Voor toekomstige fotowedstrijden zal de fotospecialist de winnende deelnemers vragen om het originele beeld van hun bewerkte inzending in te dienen, inclusief metadata over de gebruikte camera, als garantie voor authenticiteit. Dit is trouwens al zo voor high-profile wedstrijden zoals de Sony World Photography Awards van de World Photography Organisation.

DigiDirect heeft tot slot een nieuwe wedstrijd aangekondigd waarbij foto- en beeldinzendingen kunnen worden ingediend. Het prijzengeld is verhoogd en een panel van deskundige fotografen zal de inzendingen beoordelen, zonder te weten of de inzendingen door mensen met een camera of kunstmatig zijn gemaakt.