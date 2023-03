Zijn dit de specs van de Nothing Ear 2 oordopjes?

Naar aanloop van de lancering van Nothing's gloednieuwe noise-cancelling oordopjes zien we wederom gedetailleerde info verschijnen. De langverwachte nieuwe Nothing Ear (2) oordopjes zouden officieel worden onthuld tijdens een online evenement op 22 maart. Als dit nieuwe lek klopt, wordt het event wel een stuk minder spannend.

Renders en lifestylebeelden van de nieuwe oordopjes zijn opgedoken bij leaker Steve Hemmerstoffer (OnLeaks) en gepubliceerd op thetechoutlook.com (opens in new tab). Ze tonen kleine aanpassingen aan het ontwerp van het nieuwe model ten opzichte van de originele Nothing Ear (1).

Zoals aangegeven in eerdere berichten, laten de renders zien dat de Nothing Ear (2) het transparante design behouden, met als enige duidelijke verschil dat de noise-cancelling microfoons naar de bovenkant zijn verplaatst. Verder staat er natuurlijk niet langer ear (1) op de oordopjes, maar ear (2).

Volgens Hemmerstoffer behoudt het nieuwe model dezelfde 11,6mm dynamische drivers, wat enigszins verrassend is aangezien de goedkopere Nothing Ear (Stick) grotere 12,6mm-drivers heeft. De batterijduur in de oortjes is verder verbeterd zodat ze nu zes uur meegaan. De case geeft je naar verluidt nog eens 30 uur extra batterij.

Volgens het lek weegt de Nothing Ear (2) met 4,5 gram per oortje iets minder dan hun voorgangers (waardoor ze zelfs lichter zijn dan de AirPods Pro 2) en ze krijgen ook een IP54-classificatie krijgen voor stof- en waterbestendigheid.

(Image credit: Steve Hemmerstoffer/OnLeaks/ thetechoutlook.com)

Kan Nothing de concurrentie aan?

Hoewel we nu weten hoe de nieuwe oordopjes eruit zullen zien, gaat het laatste gerucht niet in op de belangrijkste nieuwe verbeteringen van de Nothing Ear (2). Een eerder lek van Hemmerstoffer beweerde dat de nieuwe oordopjes verbeterde noise-cancelling zullen hebben. Wij hopen vooral op een verbeterde transparantiemodus, aangezien dat het grootste minpunt is van de Ear (1).

Er zijn ook geen verdere details over de intrigerende belofte van "next-level audiopersonalisatie" die Nothing heeft laten vallen. We verwachten dat het op zijn minst van toepassing is op noise-cancelling en hopelijk ook op de audioprofielen, die we steeds vaker zien.