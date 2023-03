(opens in new tab)

(opens in new tab)

Het design van Nothing blijft erg herkenbaar en deze nieuwe oortjes met Nothing's traditionele wit, zwart en rood kleurcombinatie zullen vast in de smaak vallen bij fans van het merk. De Nothing Ear (Stick) oortjes zijn qua geluidskwaliteit zeker aan te raden, maar als je ANC nodig hebt of wilt gaan hardlopen met je oortjes, dan kun je beter verder kijken.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Nothing Ear (Stick): review in een notendop

Nothing begint al steeds iets bekender te worden door hun vooruitstrevende design ten opzichte van hun meer traditionele ingestelde concurrenten. Ze spelen dus ook echt in op een publiek dat stijl misschien net zo belangrijk vindt als functie.

De Ear (Stick) oortjes zijn niet de eerste oortjes die het bedrijf op de markt heeft gebracht. De Ear 1 oortjes kwamen in juli 2021 uit, maar haalden niet onze lijst van de beste volledig draadloze oortjes. Na tussendoor nog een telefoon te hebben uitgebracht is het nu tijd voor de Nothing Ear (Stick) met een verbeterde stijl en geluidskwaliteit.

Opvallend is dat er dit keer geen actieve noise-cancelling aanwezig is. Ten opzichte van de vorige oortjes, zijn er nu wat langere steeltjes waarmee de bediening kan worden geregeld. Je kunt in de steeltjes knijpen om bijvoorbeeld te pauzeren, een telefoontje op te nemen of het volume te regelen. De drivers van 12,6mm zijn dit keer niet meer standaard drivers zoals in de Ear 1, maar ze zijn speciaal gemaakt voor deze oortjes. Dit is ook te merken aan de audiokwaliteit, want deze is er (vooral bij de lagere tonen) op vooruit gegaan.

Of dit echt een gevaarlijke concurrentie vormt voor de beste draadloze oortjes, valt te betwijfelen. Het lippenstift design van de doosje, wat ook gedeeltelijk functioneert als een soort fidget spinner, wekt misschien de indruk dat de stijl hier belangrijker is dan de kwaliteit. Toch is dat hier niet het geval.

Met een prijs van 119 euro, zijn de Ear (Stick) oortjes een stuk goedkoper dan de Apple AirPods Pro 2, maar er is dus geen ANC aanwezig. Ze zijn hier in Europa iets duurder dan de prijs van de Ear (1) oortjes toen deze uitkwamen. Deze voorganger had wel een goede actieve noise cancelling aan boord.

Het design van de nieuwe oortjes is iets meer open-ear dan voorheen, dus er zitten ook geen oordopjes bij die dieper in je oor gaan. Het gewicht valt mee met 4.4g, alleen in grotere oren blijven ze misschien niet heel goed zitten. Door dit open-ear design lekt de audio ook wel een beetje, maar de bas is daar wel op aangepast, zodat je niet teveel lage tonen verliest.

Qua geluid hebben de oortjes een bas die goed tot zijn recht komt en een dynamisch geluidspatroon om je reis naar het werk wat interessanter te maken. Met de bijbehorende app kun je nu ook met een nieuwe EQ je eigen geluidspatroon samenstellen.

Helaas is de batterijduur door de grotere drivers wel wat achteruit gegaan. Nothing zegt dat je op de oortjes zelf 7 uur lang kunt luisteren en uit de case kun je nog 22 uur extra halen voor een totaal van 29 uur. De case lan niet draadloos worden opgeladen, maar na 10 minuten opladen via de USB-C poort kun je weer 2 uur luisteren. De Ear (1) oortjes kunnen in vergelijking in totaal tot 34 uur speeltijd bieden als de ANC uit staat.

Nothing heeft nu een verbeterd geluid, maar dit ontwerp zal niet voor iedereen geschikt zijn. Hardlopen met deze oortjes was bijvoorbeeld geen succes. Dit ontwerp blijft dus niet altijd even stevig zitten in het oor, maar de stijl is dan wel weer uniek en voor de prijs is het geluid ook goed.

Een case in de vorm van lippenstift (Image credit: Future)

Nothing Ear (Stick): prijs en releasedatum

119 euro

Vanaf 4 november verkrijgbaar in (online) winkels

Nothing heeft de Ear (Stick) op 26 oktober officieel onthuld als hun "meest geavanceerde audioproduct tot nu toe". Aangezien actieve noise-canceling wel achterwege is gelaten, zien wij dit meer als Nothing's mid-tier optie voor oortjes.

Het lijkt misschien wel vreemd dat deze mid-tier optie dan duurder is dan de flagship Ear (1) oortjes die voor 99 euro werden gelanceerd. De Ear (1) oortjes zijn echter inmiddels ook niet meer voor 99 euro beschikbaar. Deze prijs is inmiddels verhoogd naar 149 euro. Dat is volgens CEO Carl Pei van Nothing vanwege hogere kosten bij het productieproces.

Door deze nieuwe prijsstrategie van Nothing, gaat de Ear (Stick) nu direct concurreren met bijvoorbeeld de Cambridge Audio Melomania 1 Plus van topkwaliteit. Dat is dus stevige concurrentie.

Nothing Ear (Stick)'s case kan horizontaal of verticaal staan, maar er is dus geen draadloos opladen (Image credit: Future)

Nothing Ear (Stick): design en functies

Grotere 12.6mm drivers

Drie microfoons per oortje

7 uur speeltijd op de oortjes plus 22 uur in de case

De nieuwe sensoren op de steeltjes zijn fijn om te gebruiken. Het kleine, zilveren knopje op de steel zit bij de Ear (Stick) meer aan de kant van je wang dan bijvoorbeeld bij de AirPods Pro 2. Dat maakt het iets makkelijker in gebruik. Het knopje heeft ook een fijne klik, waardoor je ook duidelijk weet of je kliks goed zijn doorgekomen.

Tijdens het luisteren naar deze oortjes, waren we wel vaak bang dat ze zomaar uit konden vallen. De oortjes zijn niet extra klein van vorm, maar er zitten geen oordopjes bij die dieper in je oor gaan en er meestal voor zorgen dat ze steviger blijven zitten. Nothing heeft voor dit design gekozen, dat minder diep in het oor gaat en daardoor meer comfortabel zit, na het testen bij meer dan 100 mensen. Het voelt ook zeker niet slecht, maar de oortjes blijven dus niet heel stevig zitten.

USB-C is dus de enige optie voor opladen, maar dat is niet ongekend rond deze prijs. De oortjes zelf zijn verrassend genoeg wel IPX7 waterproof. Dat wil zeggen dat ze het voor ongeveer 30 minuten een meter onderwater kunnen overleven. De case is echter niet waterdicht, dus die kun je beter niet onderwater houden.

In de bijbehorende app voor iOS en Android met de equalizer, kun je ook functies aan- en uitzetten zoals draagdetectie en een low latency modus om voor zo min mogelijk audiovertraging te zorgen voor bijvoorbeeld gamen. Ook kun je in de app gebruik maken van de functie "Zoek Mijn Oortjes". Je kunt dan op een afbeelding van je missende oortje klikken, zodat deze geluid gaat maken.

Er zijn ook nog een aantal andere interessante nieuwe functies. Ten eerste is er de Bass Lock Technology. Deze technologie detecteert automatisch hoeveel bas er nodig is aan de hand van het gehoorgang van de gebruiker. Dit wordt ook gebruikt om het verlies van de bas tegen te gaan die ook gedeeltelijk door het ontwerp ontstaat. Dat werkt verrassend goed.

De volgende functie is Clear Voice Technology. Hierbij worden de drie microfoons gebruikt in combinatie met algoritmes om achtergrondgeluiden weg te filteren tijdens het praten. Zo komt je stem beter over tijdens een gesprek buiten in de wind of als je tussen een groep mensen staat. Gesprekken met de oortjes zijn dan ook duidelijk, maar het gebrek aan ANC is toch wel een beetje een gemiste kans. Het zou fijn zijn als deze microfoons en de technologie ook konden worden gebruikt bij het luisteren naar muziek.

Ook heeft de Ear (Stick) de antenne nu verder van het gezicht geplaatst. Daardoor zou er minder last moeten zijn van storingen in de verbinding. Tijdens het testen hadden we wel een aantal keer last van kleine storingen, maar dat was ook bij oudere versies van de app en deze problemen zijn inmiddels al opgelost.

Als je ook al een Nothing Phone (1) hebt, dan heb je nog wat meer voordelen bij het gebruik van de oortjes. In dat geval wordt de low latency modus bijvoorbeeld meteen ingeschakeld als je begint te gamen. Je hoeft die functie dan dus niet zelf aan te zetten.

Design en functies: 4/5

De Nothing Ear (Stick) steeltjes regelen nu de touch controls en de behuizing voor de drivers is groter (Image credit: Future)

Nothing Ear (Stick): geluidskwaliteit

Uitstekende baskwaliteit

Dynamisch geluidsprofiel

Geluid zou nog wel iets verfijnder kunnen zijn, maar klinkt over het algemeen goed

Er is bij de Nothing geen ruimtelijk geluid of headtracking aanwezig zoals bij de LG's Tone Free T90 of de Anker Soundcore Liberty 4, maar de geluidskwaliteit is zeker niet mis.

Bij het testen van verschillende nummers merken we dat de hoge tonen helder klinken, maar dat vooral de bas dit keer veel beter klinkt dan bij de Ear (1). Ook klinkt het geluid toch ruimtelijker dan voorheen, ondanks dat er geen modus is voor ruimtelijk geluid.

Nothing Ear (1) aan de linkerkant en de Nothing Ear (Stick) aan de rechterkant (Image credit: Future)

Vergeleken met de Cambridge Melomania 1 Plus is het geluidsprofiel van de Ear (Stick) wel dynamischer, maar de Melomania 1 Plus is dan weer wat gedetailleerder. Het hangt dus een beetje af van je individuele voorkeuren daarbij. De Bass Lock Technology en de nieuwe drivers hebben in ieder geval een goede invloed gehad op deze oortjes en puur qua geluidskwaliteit is dit zeker een vooruitgang op de Ear (1).

Geluidskwaliteit: 4,5/5

De cases van Nothing's oortjes zijn erg verschillend, maar de stijl van Nothing blijft in beide te zien (Image credit: Future)

Nothing Ear (Stick): prijs-kwaliteit

Goedkoper dan de Ear (1), maar vanwege de prijsverhoging van de Ear (1)

Rond de 100 euro is de concurrentie erg sterk

Het is nu al een tijdje zo dat er bij de meer betaalbare klasse van de markt erg veel concurrentie is en het is dus lastig om deze prijsklasse in te stappen. De Nothing Ear (Stick) staan wel aan de top als het gaat om uniek design.

Als je vooral naar veel functies op zoek bent, dan kun je meer waar voor je geld krijgen. Zo bieden de Earfun Air Pro oortjes bijvoorbeeld als alternatief een goed geluidspatroon en daarbij ook ANC en dat voor minder geld. Toch is bij Nothing de geluidskwaliteit wel erg goed voor de prijsklasse.

Het kan ook zeker wel beter, maar dat kost ook weer wat meer geld. Zo kun je bijvoorbeeld ook kijken naar de Honor Earbuds 3 Pro in een iets hogere prijsklasse.

Prijs-kwaliteit: 4/5

Nothing Ear (Stick): moet ik ze kopen?

Swipe to scroll horizontally Nothing Ear (Stick): Attributes Notes Rating Design en functies Unieke Nothing stijl, maar ze zitten niet heel stevig in je oor 4/5 Geluidskwaliteit Stevige bas en dynamisch geluidsprofiel zorgen voor een fijne mix 4,5/5 Prijs-kwaliteit Als je niet om ANC geeft, klinken ze voor de prijs erg goed 4/5

Koop ze als…

Je al een Nothing smartphone hebt

Dan is het een no-brainer. De Nothing oortjes verschijnen vanzelf op je Nothing telefoon en zijn dus heel makkelijk te verbinden. Ook worden extra functies zoals gamen met low latency automatisch geactiveerd.

Je graag een uniek design wil voor je oortjes

De stijl is erg belangrijk voor Nothing en daarmee staan ze ook apart van de rest. Het is weer eens iets anders dan AirPods.

Je in deze prijsklasse wilt blijven

Met een prijs van 119 euro leveren de oortjes redelijke batterijduur en goede audio. Als het dus binnen je budget valt, is dit geen tegenvaller.

Koop ze niet als…

Je ANC nodig hebt

Dat is op deze oortjes niet te vinden.

Je van een meer gedetailleerd geluidsprofiel houdt

In dit geval, kun je bijvoorbeeld beter kijken naar de Cambridge Audio's Melomania 1 Plus. Deze oortjes hebben voor de prijsklasse het meest gedetailleerde geluidsprofiel. Als je echter ook van een goede bas houdt, dan blijven de Ear (Stick) oortjes toch een goede concurrent.



Je geen vragen wilt krijgen over het uiterlijk van je oortjes

De lippenstift case en de oortjes zelf zijn niet bepaald onopvallend, dus daar moet je ook maar van houden en behalve als je een Nothing telefoon hebt, past het misschien ook niet bij de rest van je apparaten.

Kijk ook eens naar…

Als je denkt dat de Nothing Ear (Stick) oortjes niets voor jou zijn, dan zijn er hier nog drie alternatieven voor volledig draadloze oortjes die qua design, functies of geluidskwaliteit misschien beter bij je passen.

(opens in new tab) Cambridge Audio Melomania 1 Plus

Deze oortjes zijn iets goedkoper en hebben een uitstekende geluidskwaliteit. Voor een gedetailleerd, hi-fi geluidsprofiel zijn de iets oudere Melomania 1 Plus oortjes nog steeds een van de beste opties onder de 100 euro.

(opens in new tab) Honor Earbuds 3 Pro

Deze oortjes zijn wel weer wat duurder dan de Nothing optie, maar ze zijn een fantastisch AirPods alternatief voor Android gebruikers. Er zijn vier verschillende profielen voor de ANC en de oortjes hebben ook een uitstekende geluidskwaliteit.

(opens in new tab) Earfun Air Pro

Als je nog een andere optie zoekt met noise-cancelling, dan zijn de EarFun Air Pro oortjes een goede optie. Ze hebben een goede prijs-kwaliteitverhouding Ze zijn wel iets minder comfortabel, iets groter en de touch controls zijn onnodig ingewikkeld, maar het is nog steeds een goede optie.