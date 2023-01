Xiaomi’s rivaal voor Samsung Galaxy S23 Ultra laat nog even op zich wachten

Het voorjaar is altijd de periode waarin de beste Android-telefoons op de markt verschijnen, waaronder de Samsung Galaxy S23 Ultra verwacht op 1 februari, maar ook de Xiaomi 13 Ultra. Volgens de laatste lekken zullen we dit jaar echter iets langer moeten wachten op de concurrentie van Xiaomi.

Volgens een post van Digital Chat Station (opens in new tab) op Weibo (via NotebookCheck (opens in new tab)) zal de Xiaomi 13 Ultra waarschijnlijk pas na maart landen. Een andere gebruiker antwoordt dat het waarschijnlijk begin april zal worden.

Dat zou Samsung een duidelijke voorsprong geven van ongeveer twee maanden voordat Xiaomi's S13 Ultra verschijnt. Dat kan zelfs langer zijn voor het grootste deel van de wereld, aangezien Xiaomi zijn telefoons vaak eerst in China lanceert. Gewoonlijk duurt het daarna twee à drie maanden voor ze in Europa beschikbaar zijn.

Dit betekent dat we de Xiaomi 13 Ultra waarschijnlijk niet zullen zien op MWC 2023 aan het einde van februari. Toch zouden sommige andere Chinese smartphones eerder kunnen landen. Digital Chat Station verwacht bijvoorbeeld dat de Oppo Find X6 en Honor Magic 5 eind februari of begin maart worden aangekondigd.

(Image credit: Xiaomi)

Xiaomi 13 Ultra kan verwachtingen waarmaken

Er wordt verwacht dat smartphones met "Ultra" in hun naam het beste van het beste zijn. Op basis van enkele geruchten kan de Xiaomi 13 Ultra die verwachtingen zeker waarmaken.

Zo zijn er geruchten over een quad-camera met een sensor van één inch in de hoofdcamera. Die kennen we al van zijn voorganger, de Xiaomi 12s Ultra en presteerde daar alvast uitstekend.

Hij zal ook enkele aspecten van de Xiaomi 13 Pro overnemen en overtreffen. Aangezien Xiaomi die telefoon al onthuld heeft voor de Chinese markt, weten we al dat er minstens een Snapdragon 8 Gen 2 chipset, QHD+ AMOLED-scherm en snelladen van minstens 120W aanwezig zal zijn.