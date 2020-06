Xiaomi ontwikkelt smartphone camera met 120x zoom

Telefotocamera's op smartphones zijn inmiddels gemeengoed geworden. Waar jarenlang vast werd gehouden aan een simpele 2x en maximaal 5x zoom, is de strijd de laatste maanden nu echt losgebarsten. Xiaomi wil dit jaar de overtreffende trap uitdelen met 120x zoom op een van haar toestellen.

Xiaomishka, de populaire Russische leakster, deelt enkele interessante details over een aanstaande Xiaomi-smartphone. Het gaat vermoedelijk om de Xiaomi Mi CC10-serie die later dit jaar wordt verwacht. Net als in 2019 speelt de camera-opzet een grote rol bij dit apparaat.

Xiaomi Mi CC9e, in de Benelux beter bekend als Mi A3 (Image credit: Aakash Jhaveri)

De telefoon is in staat om maximaal 120x digitaal in te zoomen. Dat is significant meer dan de 100x zoom van de Samsung Galaxy S20 Ultra, en de 50x zoom van de Huawei P40 Pro. Wat er ook gebeurt, het is duidelijk dat er een periscopische zoomcamera aanwezig zal zijn om zoveel glas kwijt te kunnen in de behuizing.

Wat betreft de primaire camera ziet het ernaar uit dat het een van de eerste toestellen wordt met een 108MP-cameramodule, mogelijk de ISOCELL Bright HM2 van Samsung. Vorig jaar was de Mi CC9 Pro de eerste telefoon met de 108MP HM1 sensor. Met name qua autofocus moeten er grote stappen zijn gemaakt met deze sensor.

Interessant is dat er bij de Xiaomi Mi CC10 een Snapdragon 775 wordt verwacht. Deze chipset hebben we nog niet eerder gespot. Deze premium mid-range chip ondersteunt net als vele andere premium 2020 chips van Qualcomm 5G.

Xiaomishka suggereert zelfs dat de Xiaomi Mi CC10-serie al in juli uit de doeken wordt gedaan. Indien dit klopt, verwachten we op zeer korte termijn nog tal van nieuwe leaks.