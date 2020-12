Xiaomi Mi Watch Lite is officieel bevestigd

Ondanks het feit dat je de Xiaomi Mi Watch nog niet overal kan kopen, heeft het bedrijf niet stilgezeten met de onthulling van een meer betaalbare versie van de smartwatch: de Xiaomi Mi Watch Lite.

De nieuwe Mi Watch Lite-smartwatch werd onthuld met een vermelding op de website van Xiaomi, waarbij het ontwerp werd getoond met een zicht op de specificaties. Er is nog geen prijs of releasedatum bekend. Als we van de naam mogen uitgaan, zal het een goedkopere versie worden van de Mi Watch.

We nemen hieronder een kijkje naar de specificaties van de Xiaomi Mi Watch Lite en vergelijken deze met de Mi Watch. Zodra we een kans krijgen om ze beiden te testen, zullen we zien of ze een plaats verdienen in onze lijst van beste smartwatch.

Xiaomi Mi Watch Lite specificaties

De Xiaomi Mi Watch Lite heeft een 1,4 inch LCD-scherm met een resolutie van 320 x 320. Het heeft een vierkant scherm, in tegenstelling tot het afgeronde 1,39 inch AMOLED-display van de Mi Watch. Er zit een kroon op de zijkant van het display, waar de Mi Watch er twee van heeft.

Als het op fitness-modi aankomt, ziet het ernaar uit dat de Mi Watch Lite hier de grootste downgrade heeft gekregen in vergelijking met zijn grote broer. Er zijn 11 verschillende workout-programma's, wat in schril contrast staat met de 117 van de Mi Watch. Als je echter genoeg hebt aan de algemene programma's, zoals fietsen of lopen, zit je echter wel gebeiteld.

Er zitten ook een slaaptracker, hartslagmeter, stappenteller, bewegingsmelder (voor als je te lang hebt stilgezeten), gewichtsoefeningen en een teller in die bijhoudt hoe vaak je hebt recht hebt gestaan op een dag. Dat is iets dat we niet vaak zien terugkomen in andere smartwatches.

Bij de niet gezondheidsgerelateerde functies heb je ook een bediening voor je muziek, notificaties, het opnemen van gespreken, weerberichten en andere 'standaard'-functies die je in de meeste smartwatches terugvindt. Xiaomi toont ook de aanpasbare opties van de wijzerplaat, met 120 verschillende opties waar je uit kan kiezen.

Zodra de Xiaomi Mi Watch Lite een officiële release krijgt, zullen we hem zeker testen om te zien of dit de nieuwe smartwatch is voor jou. We hebben nog geen idee wanneer dit zal zijn, maar we verwachten in de komende weken de lancering van de Xiaomi Mi 11. Het is waarschijnlijk dat we dan meer te weten komen.