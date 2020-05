Xiaomi Mi 10 serie krijgt verrassend nieuw lid

Xiaomi houdt een virtueel evenement op 30 april, waarbij we verwachten dat er een nieuwe Xiaomi Mi Note 10 Lite onthuld wordt, samen met de Redmi Note 9.

De Xiaomi Redmi Note 9 Pro en Note 9 Pro Max zijn allebei al bevestigd voor de markt in India, maar we verwachten dat 30 april meer informatie geeft over de wereldwijde releasedata, inclusief het debuut van de standaard Redmi Note 9.

Geruchten suggereren dat Xiaomi deze telefoons ook gaat uitbrengen op de Europese markt. Of de Verenigde Staten en Australië ook kunnen meegenieten van deze producten, is nog niet bekend.

Het evenement vindt plaats om 14:00 Nederlandse tijd. Xiaomi stelt consumenten in staat om via Twitter, Facebook, YouTube alsook het Mi-forum de livestream te volgen.

En de nieuwe Mi Note 10?

Een nieuwe forumpost heeft bevestigd dat de Xiaomi Mi Note 10 onderweg is tijdens het lanceringsevenement (en meer details over de Mi Note 10), maar we weten niet veel over de telefoon.

Er zit een afbeelding bij het forumbericht dat elementen van het ontwerp van het toestel laat zien, maar de specificaties zullen pas bij de lancering duidelijk worden. Zoals de naam al aangeeft, wordt verwacht dat het een afgezwakte versie van de Mi Note 10 zal zijn.

Wil je als eerste alles weten over het toestel? Dan is de livestream volgen echt een aanrader.

The legend of #RedmiNoteSeries continues! Get ready to meet the newest members of #RedmiNote9Series as well as other great Xiaomi products! #NoMiWithoutYou pic.twitter.com/iWpxwDgCWmApril 24, 2020

De Redmi Note 9 wordt waarschijnlijk een betaalbare 4G handset met een 6,53 inch Full HD+ LCD-scherm met een resolutie van 2340 x 1080 pixels. De site meldt verder dat er een nieuwe MediaTek Helio G85 chipset aanwezig zal zijn. De accucapaciteit is met 5020 mAh behoorlijk groot te noemen. Android 10 draait het toestel uit de doos, met daaroverheen MIUI 11.

Aan de achterzijde van het toestel verwachten we een primaire 48-megapixelcamera, een 8-megapixelgroothoekcamera en twee 2-megapixelcamera's. Aan de voorzijde zit een enkele 13-megapixelcamera. De lijst toont slechts één versie met 6GB RAM en 128GB intern opslaggeheugen in de maak. Xiaomi kennende komen er echter meer varianten beschikbaar.