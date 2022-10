Xiaomi 12T serie aangekondigd met veel megapixels en 120W opladen

De Xiaomi 12T en Xiaomi 12T Pro zijn zojuist onthuld en ondanks de mid-range prijskaartjes zijn de specs aan de premium kant.

Laten we beginnen bij de Xiaomi 12T Pro, het hoogtepunt van deze telefoon is ongetwijfeld de 200MP-camera, een aantal megapixels waar bijna geen enkele andere telefoon aan kan tippen. Op dit moment haalt alleen de Motorola Edge 30 Ultra dat aantal megapixels.

Het is misschien niet de meest gebalanceerde camera-opzet ooit, want die sensor wordt bijgestaan door een 8MP-groothoekcamera, 2MP-macrocamera en 20MP-selfiecamera. Xiaomi belooft sterke prestaties bij weinig licht, maar dat is iets wat we zullen moeten testen tijdens de review.

Een ander hoogtepunt is de mogelijkheid om de Xiaomi 12T Pro op te laden met 120W. Daarmee zou je de 5.000mAh batterij in 19 minuten volledig kunnen opladen.

De rest van de specificaties zijn een 6,67-inch 1220 x 2712 AMOLED-scherm, met 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chipset, 8GB RAM, 256GB opslag, 5G-ondersteuning en een glazen achterkant.

Image 1 of 2 Xiaomi 12T Pro (Image credit: Xiaomi ) (Image credit: Xiaomi )

De standaard Xiaomi 12T heeft grotendeels dezelfde specificaties, maar de hoofdcamera is slechts 108MP en de chipset is de iets mindere MediaTek Dimensity 8100 Ultra.

Er zijn ook andere kleine verschillen, waarbij het Pro-model bijvoorbeeld geluid van Harman Kardon biedt, wat de standaard Xiaomi 12T lijkt te missen. De chipset en hoofdcamera zijn de twee belangrijkste verschillen.

De Xiaomi 12T is te koop vanaf 13 oktober in de Benelux en voor het 8/128GB model betaal je 599 euro. Ook de Xiaomi 12T Pro is vanaf 13 oktober verkrijgbaar en voor het enkele 8/256GB-model ben je 799 euro kwijt.

Analyse: De 12T vergeleken met de 11T

Benieuwd om te zien in hoeverre Xiaomi de 12T-serie heeft verbeterd ten opzichte van de 11T-serie? De specs van de Xiaomi 11T Pro, inclusief het oplaadvermogen, zijn eigenlijk grotendeels vergelijkbaar met de Xiaomi 12T Pro, maar de oudere telefoon heeft slechts een 108MP hoofdcamera en een oudere chip.

In het geval van de standaard Xiaomi 12T, zijn de oplaadsnelheid en de processor de belangrijkste upgrades ten opzichte van zijn voorganger, waarbij de Xiaomi 11T oplaadt met 67W. Nog steeds een stuk sneller dan de iPhone 14.

Hoewel deze nieuwe telefoons dus een aantal nieuwe opvallende specs hebben, zijn ze geen enorme upgrade ten opzichte van hun voorgangers, althans op papier.

Hoe deze smartphones zich echter gedragen tijdens het dagelijkse leven zullen we binnenkort uitproberen zodra we de toestellen in handen hebben.