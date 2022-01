Xiaomi 12 Lite kan snel verschijnen

De Xiaomi 12 werd rond het einde van december onthuld in China, en we wachten nog steeds op een wereldwijde lancering zodat we er zelf mee aan de slag kunnen. Zodra hij ergens verschijnt, zou de Xiaomi 12 Lite erbij kunnen zijn.

Die informatie is afkomstig van de Xiaomi-fansite Xiaomiui. Zij merkten op dat enkele smartphones van het bedrijf een certificatie hebben gekregen van de Eurasian Economic Commission (ECC). Eentje hiervan heeft het modelnummer 2203129G, wat eerder al aan de Xiaomi 12 Lite werd gelinkt.

EEC-certificatie houdt in dat een toestel verkocht mag worden in de Euraziatische Economische Unie. Dit is een verzameling van landen in Oost-Europa en West- en Centraal Azië, waaronder Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland.

Zodra tech groen licht krijgt van de EEC, dan duurt het doorgaans niet lang alvorens ook Europa het goedkeurt.

Deze certificatie suggereert dus dat de Xiaomi 12 en de andere goedkope smartphones die samen mee vermeld worden binnenkort in de winkelrekken verschijnen. Als de Xiaomi 12 in de komende maanden opduikt, dan zal de Lite er misschien bijzijn.

Hoe zit het met die andere smartphones? We weten nog niet welke het zijn, maar twee Poco-smartphones en een toestel van Redmi kregen ook een certificatie. Dit zijn beide onderdelen van het grotere Xiaomi-merk, en gezien het release-patroon van deze smartphones verwachten we dat we ze de komende maanden zien verschijnen.

Analyse: wat kan er naast de Xiaomi 12 Lite verschijnen?

De Xiaomi 12 laat niet lang meer op zich wachten, maar aangezien er in China drie nieuwe toestellen binnen de reeks zijn verschenen, zijn we niet zeker welke daarvan ook bij ons zullen opduiken.

De Xiaomi 12 Pro was als krachtige Android-smartphone de echte opvolger van de Mi 11. De standaard Mi 12 was een compacter alternatief, en de Mi 12X vormde daar een budget-versie van.

De kans bestaat dat alle drie deze toestellen wereldwijd zullen verschijnen, maar het lijkt ons waarschijnlijker dat we enkel met de standaard en Pro-versie aan de slag kunnen.

Het is ook mogelijk dat enkel de Xiaomi 12 Pro buiten China verschijnt, maar dan zonder het suffix 'Pro'. Hiermee zou het sterke en gigantische toestel een duidelijke tegenhanger zijn van de kleinere en meer budgetvriendelijke Lite-versie.

Als Xiaomi de middenklasse Xiaomi 12 toch naast de Lite-versie uitbrengt, dan bestaat de kans dat beide toestellen te dicht in elkaars vaarwater terecht komen.

We zullen dus nog even moeten afwachten wat het bedrijf juist doet. Als we van de Mi 11-release mogen uitgaan, dan verwachten we dit jaar nog veel verschillende Xiaomi-toestellen te zien verschijnen.

Via Notebookcheck