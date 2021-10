'Xbox werkt aan een MMO die je op elk apparaat kan spelen'

Xbox Game Studios werkt nauw samen met de Finse studio Mainframe aan een MMO die speelbaar is vanuit de cloud.

Mainframe, een ontwikkelaar van cloud games, kondigt aan dat een MMO in ontwikkeling is. Volgens Jez Corden op The Xbox Two podcast, werkt Xbox Game Studios samen met het bedrijf.

Jeff Grubb van VentureBeat onderschrijft de geruchten. Hij claimt dat de MMO wordt gepubliceerd door Xbox Game Studios en in ontwikkeling is onder de naam ‘Pax Dei’. Volgens Grubb is Mainframe bezig met het uitzoeken van gameplaymogelijkheden die alleen kunnen werken in een cloudsysteem.

Een van de mogelijkheden die onderzocht is, is dat de complexiteit van het spel zich aanpast aan het apparaat waar je op speelt.

“Iedereen kan alles doen op elk apparaat in Pax Dei. Sommige taken zijn logischer om op andere locaties te doen”, schrijft Grubb. “Als je op je telefoon speelt op het werk kun je snel het spel openen en wat kleine taken doen zoals crafting en boerderijwerk. Als je vervolgens thuis op je PC of console speelt, kun je de meer ingewikkelde missies doen.”

Analyse: een MMO die je overal kan spelen

(Image credit: Microsoft)

Een MMO in de cloud is een bijzonder idee. Het betekent dat spelers overal het spel kunnen spelen op telefoon, console of PC. Cloud gaming maakt games toegankelijker. Spelers hoeven geen geld meer neer te leggen voor een console of PC, maar kunnen hun smartphone gebruiken.

Xbox Game Studios pusht al langer voor de overstap naar cloud gaming. Zo is Xbox Cloud Gaming, een onderdeel van Xbox Game Pass Ultimate, momenteel in bèta. Mensen met een abonnement krijgen toegang tot een groot aantal games die ze vanaf hun smartphone kunnen spelen.

In een interview met Polygon bevestigde Peter Wyse, hoofd van publishing bij Xbox Game Studios, dat het bedrijf cloud games wil ontwikkelen. Een partnerschap met Mainframe is niet officieel bevestigd, maar het past binnen de strategie van Xbox om een push te maken naar cloud gaming. Volgens Grubb is Xbox in het bijzonder gecharmeerd van Pax Dei omdat het spel veel informatie kan geven over het ontwikkelen van cloud games.

Xbox houdt op 15 november een jubileumstream, waar we wat verrassingen verwachten. Echter horen we waarschijnlijk niets over Pax Dei, aangezien Matt Booty, het hoofd van Xbox Game Studios, heeft bevestigd dat er in de stream geen nieuwe projecten worden aangekondigd.

TechRadar heeft Xbox om reactie gevraagd.