Xbox Game Pass cloud gaming krijgt resolutie-upgrade

Xbox is van start gegaan met het testen van het streamen van games in 1080p via de Xbox Game Pass clouddienst. Tot nu toe is cloud gaming op de Xbox een licht succes gebleken, maar het ontbrak iets waar zijn concurrenten al een tijdje mee uitpakken: een betere beeldkwaliteit.

Momenteel kent Xbox cloud gaming een maximale resolutie van 720p. Dat is niet zo vreselijk, aangezien 720p veel beter is voor zowel de prestaties als bandbreedte. Het is echter niet zo ideaal voor de huidige generaties smartphones, tablets en andere toestellen waar je op kan streamen.

Samen met de upgrade naar 1080p meldt Microsoft dat het Xbox Game Pass cloud gaming klaarstoomt voor PC, waarmee het een nieuwe optie opent voor het comfortabel streamen van 1080p en het overslaan van downloadtijden. Het biedt ook een alternatief voor zij die geen extra controller in huis willen halen om op hun smartphones of tablets te spelen.

Cloudconcurrentie

Deze zet lijkt een poging van Xbox om zijn concurrenten in het cloud gaminglandschap bij te benen, waaronder Nvidia GeForce Now en Google Stadia, die beide 1080p reeds als een optie aanbieden.

Google Stadia is recent echter in opspraak gekomen nadat het zijn first-party ontwikkelaars had gesloten. Daar zou Xbox gebruik van kunnen maken met deze cloud gaming-ontwikkelingen.

De ondersteuning van 1080p voor Xbox Game Pass cloud gaming zat er al geruime tijd aan te komen, zeker omdat de maximale resolutie van 720p een merkbare downgrade was ten opzichte van de beeldkwaliteit van de concurrentie.

Dit kan in de toekomst voordelig uitdraaien voor Xbox. Zijn cloud gamingdienst is direct verbonden aan Xbox Game Pass, wat inhoudt dat er binnenkort potentieel honderden games op het Xbox Game Pass-platform gestreamd kunnen worden in 1080p.