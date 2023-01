Windows 11 systeemherstel zorgt voor grote pc-problemen

Windows 11-gebruikers met versie 22H2 moeten op hun hoede zijn voor een bug die problemen veroorzaakt met belangrijke programma's nadat je een systeemherstel uitvoert;

Bleeping Computer (opens in new tab) merkte de bug up, die wordt besproken in een post op het supportforum van Microsoft (opens in new tab). Getroffen gebruikers krijgen de melding "this app can't open" bij verschillende essentiële programma's in Windows 11.

De foutmelding verschijnt na het terugzetten van de pc naar een systeemherstelpunt uit het verleden. De getroffen programma's lijken allemaal het MSIX-bestandsformaat van Windows te gebruiken. Dat omvat programma's als Kladblok, Paint, Microsoft Office, Terminal en mogelijk andere Windows-apps, merkt Microsoft op.

Naast de eerder genoemde foutmelding kunnen gebruikers ook andere problemen ervaren, waaronder een I/O-fout, waarna het programma zal vastlopen (en crashen). Bovendien kan een getroffen programma opstarten wanneer je dubbelklikt en het kan voorkomen dat een toepassing meerdere keren in het Startmenu staat.

Microsoft en de mysterieuze errors

Microsoft geeft helaas niet aan wanneer het een oplossing zal hebben. We vermoeden dat Microsoft hieraan werkt, maar het gewoon niet zegt, wat wel vaker gebeurt. In plaats daarvan geeft het een paar tijdelijke oplossing die kunnen helpen.

De eerste is eigenlijk de goede oude "uitzetten en weer aanzetten" truc. Start het programma opnieuw op en misschien werkt het dan wel goed. Werkt dat niet, dan kan je het programma volledig verwijderen en opnieuw installeren.

Het laatste redmiddel is Windows Update, hoewel er niet wordt aangegeven waarom dat kan helpen. Misschien zorgt de juiste update in combinatie met een specifieke stand van de planeten en een offer van je eerstgeborene wel voor een oplossing. Microsoft zal zelf alleszins geen verduidelijking geven voorlopig.

Hopelijk kijkt Microsoft actief naar deze bug, want het klinkt behoorlijk vervelend. Systeemherstel is dan wel geen dagelijkse taak, maar als je dit proces moet uitvoeren, zit je waarschijnlijk met een situatie die je niet op een andere manier kan aanpakken. Als je de pech hebt dat Office problemen krijgt, kan dat snel voor problemen met je werk zorgen.