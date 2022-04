Windows 11 krijgt nieuwe productiviteitsfunctie

Bij een virtueel evenement (opens in new tab) heeft Microsoft aangekondigd te Concentratiehulp-functie van Windows 11 te gaan verbeteren. De integratie van een zogenoemde focustimer moet je helpen met concentreren op belangrijke taken.

Concentratiehulp is voor het eerst geïntroduceerd in Windows 10 en sindsdien is het een handige tool om je aandacht bij je werk te houden, in plaats van bij games en media.

De feature werkt vergelijkbaar met de 'niet storen'-stand op een smartphone. Notificaties worden gefilterd zodat je aandacht niet van je werk wordt afgehouden, maar dan moet je niet vergeten om het aan te zetten.

Focus verbeteren

Gelukkig is dat binnenkort geen probleem meer. Windows 11 krijgt een geïntegreerde focustimer waarmee je precieze controle hebt over wanneer de notificaties binnenkomen.

In sommige gevallen activeert Concentratiehulp automatisch, zoals wanneer je een game opstart of een tweede scherm aansluit. De nieuwe timer zorgt ervoor dat je notificaties voor een bepaalde tijd kunt uitschakelen. Zodra de timer afloop, krijg je weer meldingen zoals je gewend bent.

Microsoft claimt dat er ook nog een volledige 'niet storen'-functie komt, maar hier is tijdens de digitale presentatie niets over gezegd. Dus we weten nog niet precies hoe deze feature precies werkt.