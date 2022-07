Windows 11 brengt venster met extra tabbladen naar taakbalk

Windows 11 heeft recent een nieuwe functie geïntroduceerd in de testmodus, welke een prettige verbetering toevoegt aan de taakbalk. Ook zijn er verschillende veranderingen getoond.

De meest opvallende verbetering is het verrichte werk aan de taakbalk. Deze bevat een uitgeklapte taakbalk die beschikbaar is voor Windows Insiders (testers) in de nieuwste preview-build 25163 (zojuist gearriveerd in de Dev-Channel).

Wat doet deze functie? Wanneer je veel apps open hebt, komt er een knop met drie puntjes tevoorschijn aan het einde van de taakbalk (helemaal rechts). Als je hierop klikt, komen alle andere apps die draaien (of gepind zijn) en niet meer op de taakbalk passen tevoorschijn. Deze zijn dan te zien in een kleine balk die boven de taakbalk verschijnt.

(Image credit: Microsoft)

Het lijkt een beetje op het systeemvak, aan de rechterkant van de taakbalk, met dat kleine pijl-icoontje waarop je kunt klikken om de rest van de inhoud te zien.

Deze uitgeklapte taakbalk laat je hetzelfde doen als wanneer de apps op de taakbalk staan. Dit betekent dat je apps onder andere kunt vastmaken. Ook aangenaam is dat deze niet in de weg staat als je de functie niet nodig hebt: het extra balkje verdwijnt als je een app erop aanklikt of naast de functie klikt.

Een andere verandering die in buildversie 25163 zit, is een aanpassing van 'Delen in de buurt' (Microsofts versie van AirDrop (opens in new tab)) waardoor Windows 11-gebruikers gemakkelijk bestanden kunnen delen via niet alleen Bluetooth, maar ook andere pc's op het netwerk (dankzij UDP-ondersteuning).

Het deelvenster in het besturingssysteem is al verbeterd om OneDrive te bevatten, waardoor je bestanden direct met de clouddienst kan delen (en ze vanaf daar op elk apparaat te downloaden).

Microsoft heeft verder, zoals verwacht, een boel bugs opgelost. Wil je de volledige lijst met aanpassingen zien, kun je hier de blogpost checken over build 25163 (opens in new tab).

Analyse: Hier is nog een taak, Microsoft...

Het uitklappen van de taakbalk is erg handig voor wie veel apps tegelijkertijd gebruikt, met een ontwerp dat in onze ogen logisch is. Ook is het aanlokkelijk voor wie geen groot scherm heeft en gemakkelijker krap zit wanneer ze meerdere apps tegelijkertijd willen draaien.

En terwijl we het dan toch over de taakbalk hebben, gaan we het toch vragen: Microsoft, willen jullie alsjeblieft de optie om icoontjes niet te combineren terugbrengen? Niet iedereen heeft hier last van, dat weten we, maar ook niet iedereen wil verschillende tabbladen van dezelfde apps op een hoop gegooid hebben. En is het niet goed om op zijn minst de keuze te geven, zoals in Windows 10?

Hoe dan ook, ons eigen geklaag opzij gezet, terug naar de veranderingen die zijn toegepast: de deelfuncties zijn niet erg groots. Toch zijn ze de moeite waard. Wat betreft de bug-oplossingen, is het fijn dat er hard gewerkt wordt aan de Windows Verkenner, welke bijvoorbeeld een geheugen-leak ervaart tijdens het gebruiken van tabbladen (en crasht wanneer je met tabbladen sleept).