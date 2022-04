Microsoft geeft toe: voorlopig geen aanpassingen Windows 11 taakbalk

Bij de lancering van Windows 11 zagen we verschillende grote veranderingen, waaronder bij de taakbalk. Een van de minst populaire aanpassingen gaat voorlopig nog niet geüpdatet worden. Microsoft geeft toe dat het toevoegen van bepaalde features aan de taakbalk simpelweg geen prioriteit heeft.

Onder andere Windows Latest (opens in new tab) bericht dat enkele veelgevraagde verzoeken van gebruikers volgens een bekendmaking van Microsoft voorlopig niet worden toegevoegd.

De taakbalk, die meestal onderin het scherm zit, is een essentieel onderdeel van Windows sinds Windows 95. Microsoft heeft de keuze gemaakt om met Windows 11 de taakbalk compleet op de schop te nemen, waaronder een nieuw uiterlijk.

Dit zorgt ervoor dat de Windows 11-taakbalk een aantal grote, nuttige features mist die veel werden gebruikt. Een van de meest opvallende features die mist is de mogelijkheid om documenten of apps toe te voegen aan de taakbalk. Waar je normaal vanaf het bureaublad kunt klikken en slepen om deze op de taakbalk vast te maken of in de juiste app te openen, is dit nu niet mogelijk.

Deze simpele feature bleek uiteindelijk heel nuttig en gebruikers zijn teleurgesteld dat deze in Windows 11 ontbreekt. Microsoft heeft onthuld dat klikken en slepen wél naar Windows komt. De feature wordt met de grote 22H2-update geleverd.

In de video hieronder van Windows Insider is echter wel door ontwikkelaars onthuld dat andere features voorlopig niet zullen worden toegevoegd.

Beperkte beweging

Een andere grote klacht over de Windows 11-taakbalk is het niet kunnen verplaatsen ervan. Veel gebruikers vonden het prettig om de taakbalk te verplaatsen naar de zijkant of zelfs bovenkant van het scherm in vorige Windows-versies. Met Windows 11 is het niet mogelijk en blijft dit voorlopig ook zo.

Volgens het Windows 11-ontwikkelaarsteam komt dit doordat de animatie van het Start-menu nog geen andere taakbalkpositie aankan. Het team meldt dat indien de taakbalk aan bijvoorbeeld de rechterkant wordt geplaatst, alle apps en het Start-menu hierop aangepast moeten worden.

Omdat de taakbalk compleet opnieuw ontworpen is, geeft Microsoft prioriteit aan het toevoegen van features als klikken en slepen. Dit houdt ook in dat het toevoegen van nieuwe features uitvoerig door vrijwilligers getest moet worden. Helaas lijkt het erop dat het techbedrijf geen prioriteit ziet in het verplaatsen van de taakbalk.

Analyse: onafgemaakte zaken

Hoewel het begrijpelijk is dat Microsoft belangrijkere features wil toevoegen aan Windows 11, is het vreemd dat het gelanceerd is met een taakbalk die zoveel functies mist. Het kunnen verplaatsen van de taakbalk geeft gebruikers een groter gevoel van vrijheid terwijl ze Windows naar hun hand zetten.

Het gemis van deze functionaliteit zorgt waarschijnlijk voor frustraties bij een flink aantal gebruikers. Het geeft het gevoel af dat Windows 11 in onafgemaakte staat is gelanceerd, wat we ook al aangaven in onze Windows 11 review.

Het is dan ook geen verrassing dat velen nog niet de overstap maken naar Windows 11 in vergelijking met de overstap naar Windows 10.

Als Windows 11 open source was geweest, zoals Linux, was vermoedelijk deze functionaliteit al ontwikkeld door iemand. Dit is dan ook een groot voordeel aan open source-software. Gelukkig zijn er ook tools zoals Start11 (opens in new tab) die extra functionaliteiten aan zowel het Start-menu als de taakbalk toevoegt. Deze tool brengt bovendien de mogelijkheid om de taakbalk te verplaatsen, waar Microsoft schijnbaar mee lijkt te worstelen.

Het is niet voor het eerst dat teams zoals Stardock met oplossingen komen voor obstakels die door Microsoft zijn gecreëerd. We zagen in het verleden al verscheidene derde partijen die dergelijke oplossingen creëerden. Zo werd het Start-menu maar Windows 8 teruggebracht toen Windows de onverstandige keuze maakte deze weg te laten.