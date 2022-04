Wacht met het kopen van een QD-OLED-tv – prijsdaling lijkt aanstaande

Volgens nieuwe berichten is de productie van QD-OLED-schermen veel efficiënter geworden bij Samsung. Het samenstellen van een paneel gaat vele malen sneller dan enkele maanden geleden. Mogelijk ligt er daardoor een prijsdaling van tv's in het verschiet.

In februari hoorden we dat Samsung Display QD-OLED-displays kon produceren met een productie-opbrengst van 30 procent. Dat wil zeggen dat van elke tien schermen die het bedrijf maakt, er drie goed genoeg zijn om aan klanten te verkopen.

Samsung heeft het voor elkaar gekregen om deze efficiëntie sterk te verbeteren in slechts enkele maanden. Naar verluidt produceert het bedrijf nu schermen met een productie-opbrengst van 75 procent. Dit nieuws komt van Business Korea, welke claimt dat deze cijfers zijn intern zijn gedeeld met medewerkers van Samsung.

Als het waar is, kan Samsung Display zijn efficiëntie nog verder verbeteren. Mogelijk zien we daardoor significante prijsdalingen van QD-OLED-tv’s in 2023. Wellicht krijgen we dit jaar al wat interessante Black Friday-deals.

Analyse: meer prijsdalingen onderweg

Er is bewijs wat suggereert dat we al prijsdalingen zien door verbeterde efficiëntie van Samsung.

Sony heeft recent aangekondigd dat zijn Bravia A95K QD-OLED zo’n 3.300 euro kost voor het 55 inch model. Voor 4.400 euro haal je de 65 inch versie in huis. Samsung gaat daarentegen in zijn nieuwe QD-OLED-modellen in de Benelux verkopen voor 2.499 en 3.399 euro voor respectievelijk de 55 inch en 65 inch varianten.

Je betaalt dus een flink stuk minder voor de Samsung-tv’s, in vergelijking met de concurrentie van Sony.

Ondanks dat Sony niet gelijk de prijs meldde, was het wel eerder met het onthullen van de nieuwe QD-OLED-tv’s. De Bravia A95K maakte zijn debuut bij CES 2022. Ondertussen was Samsung Electronics nog aan het overleggen met Samsung display over schermprijzen.

Sony wist eerder een deal te sluiten met Samsung Display, dus de Japanse techgigant betaalt nu meer per paneel. Destijds waren deze namelijk een stuk duurder. Samsung Electronics heeft gewacht en geniet daardoor van goedkopere schermen.

Nu de oorspronkelijke bestellingen langzamerhand worden voldaan, gaan bedrijven nieuwe deals sluiten met de displayfabrikant. Dit kan er voor zorgen dat de prijs nog verder gaat dalen over de komende jaren.

We kunnen nog niet met zekerheid zeggen of dit echt iets gaat opleveren. Het lijkt echter wel verstandig te zijn om even te wachten als je van plan bent om een nieuwe tv te kopen.