Volledige cameraspecificaties van de Samsung Galaxy S21-reeks gelekt

Ook al zijn we vrij dicht bij de lancering van de Samsung Galaxy S21-reeks op 14 januari, toch blijven de lekken komen. Het laatste lek geeft details over de camera's op de drie verwachte modellen.

De specificaties, die gelekt zijn door Evan Blass (een lekker met een geloofwaardig parcours) zijn van enkele Italiaanse infografieken afkomstig. Deze zien eruit als officieel marketingmateriaal, maar Blass is daar niet duidelijk over. Het feit dat hij deze toch deelt, toont dat hij er vertrouwen in heeft.

Eentje ervan toont cameraspecs voor zowel de Samsung Galaxy S21 als Galaxy S21 Plus, die beide een 12MP f/1,8 hoofdcamera hebben, samen met een 12MP f/2,2 ultrawijde camera, 64MP f/2,0 telefotolens en 10MP f/2,2 selfiecamera.

Galaxy S21 series: camera infographics https://t.co/rza9YHke8JJanuary 4, 2021

De Samsung Galaxy S21 Ultra toont een aparte infographic met een 108MP f/1,8 hoofdcamera, en een 12MP f/2,2 groothoeksensor, een 10MP f/2,4 telefotolens en -wat zeldzaam is voor een Samsung smartphone - een tweede telefotolens met 10MP f/4,9. Er is ook een 40MP f/2,2 selfiecamera vermeld.

Sommige van deze openingen zijn nieuwe details, maar de rest van de specificaties hebben we nu al meerdere keren gehoord, dus het is waarschijnlijk dat ze kloppen. Als het zo is, dan kan de S21 Ultra vrij verschillend, en beter, zijn dan de andere modellen dankzij de significant verschillende hoofd- en telefotolenzen.

We moeten ook melden dat alle drie de toestellen vermeld staan als 5G-modellen. We zijn nog niet zeker of er ook varianten met enkel 4G zullen zijn, maar we vermoeden dat de camera's dan niet zullen verschillen.

Binnenkort hebben we alle officiële details, en TechRadar zal de Samsung Galaxy S21-aankondiging live volgen, dus kom zeker eens een kijkje nemen op 14 januari. Je bent ook vroeger welkom, als je up to date wil blijven over alle lekken en geruchten.