Volgende iOS 16 update kan deze twee problemen met iPhone 14 oplossen

Apple heeft twee specifieke problemen in de huidige versie van iOS 16 officieel bevestigd en werkt momenteel aan een oplossing. Die oplossing zou snel via een software-update beschikbaar moeten zijn.

In december van vorig jaar meldden gebruikers van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max een probleem waarbij ze gele en groene lijnen op het scherm (opens in new tab) zagen flitsen bij het opstarten van hun toestellen. Volgens MacRumors (opens in new tab) is er een interne memo bij Apple over het probleem en wordt er gewerkt aan een oplossing. Die oplossing zou deel uitmaken van de iOS 16.3 update die de komende weken wordt verwacht.

Gebruikers van een iPhone 14 Pro (Max) meldden dit soort flitsende lijnen bij het opstarten. (Image credit: MacRumors forum user Infernoqt and Reddit user u/1LastOutlaw)

Het andere probleem bevindt zich in de Woning-app (Apple Home). In iOS 16.2 kregen gebruikers de mogelijkheid om een "meer betrouwbare en efficiënte" vormgeving van de Woning-app te gebruiken. Die optie verdween even later zonder duidelijke verklaring.

De upgrade zorgde er soms voor dat de app vastliep, terwijl hij aangaf dat hij nog zaken aan het updaten was. Hoewel Apple nog steeds geen officiële reden voor het verwijderen van de functie heeft gegeven, zei het wel dat het zich bewust is van "een probleem".

Inmiddels kunnen gebruikers met de iOS 16.3 beta de nieuwe vormgeving van de Woning-app wel gebruiken. Als de testfase goed verloopt, dan zal de functie wellicht terugkomen bij de publieke lancering van iOS 16.3.

Volgens Mark Gurman (opens in new tab) van Bloomberg is Apple van plan iOS 16.3 samen met iPadOS 16.3 en macOS Ventura 13.3 tussen februari en maart te lanceren. Een oplossing voor het probleem met de flitsende lijnen op de iPhone 14 zou daarentegen sneller kunnen komen in een nieuwe versie van iOS 16.2.