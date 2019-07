Uber lanceert 'discriminatieknop' in Nederland

Taxidienst Uber tolereert geen discriminatie in de auto en om dit nog extra te benadrukken, introduceren ze vandaag een speciale discriminatieknop.

Deze beslissing is genomen nadat er pasgeleden in Amsterdam een incident plaatsvond, waar een passagier geweigerd werd door een Uber-chauffeur.

Dragqueen Jennifer Hopelezz wilde in juli een taxirit boeken, toen de chauffeur aan kwam rijden en haar zag, vertikte hij het om Jennifer mee te nemen. Hopelezz liet het er niet bij zitten en maakte er melding van bij Uber en Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam.

Categorie discriminatie

Uber nam de zaak heel serieus op en besloot om een categorie aan te maken in de app onder de naam Discriminatie. Voorheen was het wel al mogelijk om klachten over de chauffeur te melden, maar nog niet specifiek over discriminatie. Zo zegt een woordvoerder van Uber:

"Passagiers die een rit hebben genomen, konden discriminatie tot nu toe niet melden via een aparte categorie. Discriminatie viel tot nu toe onder bijvoorbeeld veiligheid of vervelende ervaring".

De melding wordt per mail, chat of telefonisch behandeld, welke optie er wordt gekozen is afhankelijk van de ernst van de klacht. Als Uber vervolgens vaststelt dat er sprake is van discriminatie door de bestuurder dan krijgt hij of zij rijontzegging voor Uber. Gaat het om een indicatie dan wordt er een waarschuwing gegeven. Als Uber de chauffeur meerdere waarschuwingen moet geven, dan mag hij of zij ook niet meer de weg op.

Naast passagiers kunnen bestuurders eveneens gebruik maken van de discriminatieknop. Passagiers krijgen dan een waarschuwing of bij ernstige discriminatie wordt hen de toegang tot de app ontzegd.

Niet het eerste voorval

Het is niet de eerste keer dat LHBTI's (Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen) de toegang worden geweigerd in een taxi, zo vertelt de Pride ambassadeur.

Deze week vindt Pride Amsterdam plaats, een groot festival waar het draait om de acceptatie en gelijkheid van LHBTI's. Hoewel dit evenement al jaren wordt georganiseerd is de acceptatie er nog steeds niet, het incident met de Uber-chauffeur is daar een voorbeeld van.

Uber heeft in samenwerking met Jennifer Hopelezz, die in het echt Richard Keldoulis heet, een video opgenomen over de kwestie.