Tweede Marvel's Spider-Man game komt er binnenkort aan

Er is een PlayStation Store-pagina voor Marvel's Spider-Man 2 gespot, wat suggereert dat er binnenkort meer details over de volgende Spider-Man game van Insomniac Games worden vrijgegeven.

Volgens Twitter-gebruiker Wario64 (opens in new tab) was er eerder al een speciale vermelding voor Marvel's Spider-Man 2 in de PlayStation Store in het Verenigd Koninkrijk. Sinds Wario64's tweet is de pagina blijkbaar verwijderd, want nu krijg je een errorpagina voorgeschoteld als je naar de link surft. Je kunt de pagina echter nog steeds zien op Google (opens in new tab). Het is onduidelijk of de pagina per ongeluk live is gezet of niet.

Om het vuur verder aan te wakkeren, tweette James Stevenson, Community Director van Insomniac Games, onlangs een cryptische GIF (opens in new tab) uit de officiële trailer van de game (opens in new tab). Daarop zien we Peter Parker en Miles Morales als Spider-Man naast elkaar staan.

De combinatie van de GIF en de ontdekking van de pagina op enkele dagen tijd heeft veel fans doen speculeren dat dit misschien een teaser kan zijn voor groter nieuws. We kunnen binnenkort details verwachten over de langverwachte terugkeer van onze friendly neighborhood spider. Er is echter nog niets bevestigd op dit moment.

pic.twitter.com/JAu23pxDmzDecember 10, 2022 See more

De spanning is te snijden

Van wolkenkrabber naar wolkenkrabber slingeren, op slechteriken jagen en de muur van je flatgebouw oprennen om thuis te komen voor het avondeten: het is allemaal dagelijkse kost voor Spider-Man. De eerste game was een groot succes in 2018 en op basis van de trailer wordt het vervolg minstens even interessant.

Maar waarom zouden we nu plots nieuwe info krijgen? Het is slechts een GIF en een kapotte Google-link, dus vanwaar deze enorme hoop op meer? Een deel van het antwoord is dat Nadji Jeter, de stemacteur van Miles Morales in zowel de Spider-Man films als de videogames, erg actief is geweest op zijn persoonlijke Twitter-account.

Op 8 december retweette Jeter een tweet uit september 2021 (opens in new tab) van het officiële Spider-Man-account. Dit is niet het enige dat Jeter promoot bij zijn 28.600 volgers. De dag ervoor, op 7 december, retweette hij de reactie van Insomniac Games (opens in new tab) op een fan die het eerste spel opnieuw speelde, waarin de ontwikkelaar zei dat dit "het perfecte moment was om er weer in te springen".

Combineer deze cryptische retweets met de PlayStation Store-pagina en de GIF van James Stevenson en je krijgt stilaan hoop dat er meer gaande is dan puur toeval.

Het verhaal tot dusver

Het is meer dan vier jaar geleden dat Marvel's Spider-Man uitkwam en, met uitzondering van een trailer die in 2021 werd uitgebracht, hebben we niet veel details gehoord over Marvel's Spider-Man 2.

In een podcast interview in 2021 teasede Marvel's Creative Vice President Bill Rosemann dat het vervolg donkerder en grimmiger zou zijn. Uit de trailer die datzelfde jaar op de PlayStation Showcase werd onthuld, kunnen we opmaken dat Venom een belangrijke antagonist zal zijn, die Peter Parker en Miles Morales opjaagt in New York. We weten dat Venom zal worden vertolkt door horroricoon Tony Todd, die de originele Candyman vertolkte in 1992, wat Rosemanns hint bevestigt dat het vervolg van Spider-Man een donkerdere wending zal nemen.

We weten ook dat Marvel's Spider-Man 2 een PS5 exclusive wordt en dat er geen plannen zijn om de titel ook op oudere consoles of PC uit te brengen. Met nog geen nieuwe concrete informatie is het enige wat we kunnen doen de gelekte PS store pagina refreshen en hopen op het beste.