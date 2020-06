Samsung Galaxy Watch 2 zal waarschijnlijk Galaxy Watch 3 heten

The Samsung Galaxy Watch from 2018.

Als we kijken naar de originele Samsung Galaxy Watch die in 2018 werd gelanceerd, zijn de verwachtingen voor zijn opvolger hooggespannen. Het lijkt er nu op dat Samsung een nummer overslaat en het nieuwe horloge de Galaxy Watch 3 noemt.

Eerder noemden we de smartwatch Samsung Galaxy Watch 2, maar om welke reden dan ook is die naam blijkbaar geschrapt, zoals blijkt uit de nieuwe dossiers die bij het Thaise NBTC (Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission) zijn ingediend.

Zoals gezien door MySmartPrice, zijn de dossiers voorzien van productcodenummers die overeenkomen met recente documentatie die bij de FCC (Federal Communications Commission) in de VS is geregistreerd. Het is dus een goede gok als we zeggen dat het hier gaat over de Galaxy Watch 3.

Het lijkt vreemd om een nummer over te slaan, maar het zou verwarring voorkomen met de Samsung Galaxy Watch Active 2 van vorig jaar. Op dit moment is de originele Watch goedkoper dan de Active 2, maar hij is dan ook een jaar ouder.

Wat kunnen we verwachten?

Wat de naam van de nieuwe Samsung smartwatch ook is, de geruchten die we tot nu toe over het apparaat hebben gehoord, zijn nog steeds van toepassing. Blijkbaar gaat de draaiende ring die we op de originele Galaxy Watch zagen terugkomen, hoewel die er niet was op de Watch Active 2.

We hebben ook speculaties gehoord over de Galaxy Watch 3 (voorheen bekend als de Galaxy Watch 2) die in een nieuwe titanium behuizing komt, naast de meer conventionele aluminium en roestvrijstalen materialen die we eerder hebben gezien.

De verschillende maten worden ook vermeld in de NBTC-aanvraag: het ziet er naar uit dat de Galaxy Watch 3 zal verschijnen in 41mm- en 45mm-varianten, iets kleiner dan de 42mm en 46mm van zijn voorganger.

De smartwatch zou op 5 augustus gelanceerd worden naast een overvloed aan andere Samsung-hardware, waaronder de Galaxy Note 20.

Via SamMobile