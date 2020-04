TechRadar Easter Egg Hunt 2020

Het is niet omdat we allemaal thuis zitten dat we geen paaseieren kunnen rapen. Alles kan tegenwoordig digitaal, zo ook de jacht op lekkere paaseieren. TechRadar doet mee dit jaar en organiseert voor de lezers een Easter Egg Hunt. Iedere werkdag van 6 t.e.m. 10 april zullen we een nieuwe paasei onthullen. Gedurende 24 uur heb je dan de kans om mee te doen. Nadien selecteren we een winnaar én gaan we hop naar de volgende.

Aan jullie om mee te doen en zoveel mogelijk kans te maken, want er zitten weer wat toppertjes tussen!

Veel succes en een zalig Pasen toegewenst!

TechRadar Easter Egg Hunt overzicht

Maandag 6 april (Image credit: Future)

Dinsdag 7 april (Image credit: Future)

Woensdag 8 april (Image credit: Future)

Donderdag 9 april (Image credit: Future)