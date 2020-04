Easter Egg Hunt: win de D-link COVR-1102

Het is niet omdat we allemaal thuis zitten dat we geen paaseieren kunnen rapen. Alles kan tegenwoordig digitaal, zo ook de jacht op lekkere paaseieren. TechRadar doet mee dit jaar en organiseert voor de lezers een Easter Egg Hunt. Iedere werkdag van 6 t.e.m. 10 april zullen we een nieuwe paasei onthullen. Aan jullie om mee te doen en zoveel mogelijk kans te maken, want er zitten weer wat toppertjes tussen!

Vandaag zit de D-link COVR-1102 in ons paasei. Dit mesh wifisysteem zorgt ervoor dat al jouw wifiproblemen binnenshuis verleden tijd zijn. Dit handige meshnetwerk bestaat uit twee verbindingspunten zodat je tot 325m² kan voorzien van een stabiele en snelle wifiverbinding. De D-link COVR-1102 biedt zowel 2,4Ghz als 5Ghz aan zodat apparaten vanop een grotere afstand een stabiele verbinding hebben en apparaten die dichterbij zijn een snellere verbinding hebben. Dankzij het meshnetwerk schakelen jouw apparaten bovendien naadloos over van het ene verbindingspunt naar het andere zonder hun internetverbinding ook maar een seconde te verliezen.

Doe mee en win!

Wij mogen vandaag een winnaar blij maken met de D-link COVR-1102, de oplossing om instabiele wifi aan te pakken.

Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan tot vrijdag 10 april 2020 om 12 uur.

Na afloop wordt de winnaar persoonlijk benaderd en wordt de D-link COVR-1102 in zijn of haar richting gestuurd.

Het volledige wedstrijdreglement kan je hier lezen.