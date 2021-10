Sony Xperia Pro-I officieel: het droomtoestel voor vloggers

De Sony Xperia Pro is onthuld in januari en werd verkondigd als het ultieme toestel voor videoprofessionals. De nieuwe versie heet de Sony Xperia Pro-I en is aangekondigd als smartphone die op maat gemaakt is voor vloggers. De smartphone komt beschikbaar in december van dit jaar.

De Xperia Pro-I ('I' staat voor imaging) heeft vrijwel alle eigenschappen van zijn voorganger plus een paar verbeteringen voor een lagere prijs. Waar het eerste model 2.499 euro kostte, gaat het nieuwe model voor 1.799 euro over de toonbank. De nieuwe Pro-I heeft geen HDMI-poort om als extern display voor professionele camera's te kunnen functioneren. Het nieuwe model richt zich dan ook meer op de videografen onder ons.

De Xperia Pro-I komt met een verbeterde primaire camera met een 1 inch sensor. Het is een van de eerste mainstream smartphones met een sensor van dit formaat. Dit zorgt voor betere prestaties in situaties met weinig licht, dynamisch bereik en een meer natuurlijk scherptediepte-effect vergeleken met toestellen met kleinere sensoren. Bij de primaire camera kun je wisselen tussen f/2.0 en f/4.0, en geeft je extra controle over de achtergrondvervaging.

Het aantal megapixels is niet veranderd ten opzichte van de Pro: alle drie de camera's zijn 12MP (primair, telefoto en groothoek). De Xperia Pro-I heeft andere verbeteringen ten opzichte van de standaard Pro, zoals het hebben van 315 autofocuspunten (het groene raster van vakjes dat wordt getoond bij het nemen van foto's) wat 90 procent van de viewfinder bedekt. Dit in tegenstelling tot de eerste Pro, die 247 autofocuspunten kent en 70 procent van de viewfinder bedekt. De nieuwe smartphone van Sony kan ook 20 frames per seconden schieten in bursts met autofocus, alsook een verbeterde anti-vervorming.

De Xperia Pro-I is, buiten het aangepaste camerablok, fysiek gelijk aan de Xperia Pro. Onder de motorkap vinden we wel de krachtigere Snapdragon 888-chipset terug. Hetzelfde 6,5 inch OLED-display als de Xperia 1 III is aanwezig. Het gaat om een scherm met 4K-resolutie (3.840 x 1.644), en dat is uniek bij smartphones.

De accucapaciteit bedraagt 4.500mAh en Sony levert een 30W adapter mee. Ook prettig is dat de smartphone speakers aan de voorzijde heeft zitten, en over een koptelefooningang beschikt. Er zit een snelkoppelingsknop waar je zelf een app aan kunt koppelen om te openen, en dezelfde sluiterknop als bij de RX100-serie (compactcamera) is inbegrepen. Er is zelfs een klein gaatje aanwezig om een polsband aan te bevestigen.

Xperia Pro-I: wat is er voor de videofans?

(Image credit: Sony)

De Xperia Pro-I is bij uitstek geschikt voor het opnemen van video's, en dat zie je terug aan de features: het is de eerste smartphone die in native 120 frames per seconde kan opnemen. Door elke frame te bewaren, kunnen gebruikers zelf kiezen in hoeverre ze een slowmotion-effect willen toepassen.

Er is ook nieuwe software inbegrepen, genaamd Video Pro. Deze technologie biedt een mate van handmatige controle en bewerkingsopties zoals de Cinema Pro-app die met de Xperia Pro kwam. Het 21:9 scherm zorgt ervoor dat de viewfinder in 16:9 getoond wordt, met daarnaast genoeg ruimte voor de handmatige bediening. Dankzij software genaamd Optical Steadyshot en StableEye die opnames stabiliseren en bewegende objecten bijhouden, belooft dit toestel veel goeds voor videografen die het avontuur opzoeken.

Er is verder nog een optioneel extern scherm te koop, wat aan de achterkant gemonteerd kan worden. Deze accessoire richt zich op de vloggers; je kunt dan de primaire camera gebruiken terwijl je jezelf in beeld ziet tijdens het opnemen. De Vlog-monitor kost 199 euro.

Analyse: een groots moment voor smartphonecamera's

(Image credit: Sony)

De Sony Xperia Pro-I heeft een paar bijzondere eigenschappen, maar het meest bijzondere is zonder meer dat het toestel officieel deel uitmaakt van Sony's camera-opzet. Het is ook een symbolisch moment voor smartphonecamera's (en voor premium compactcamera's).

Dat komt doordat de Xperia Pro-I effectief de smartphone-equivalent van de Sony ZV-1 en Sony RX100 VII is. Deze twee compacte camera's zijn gebouwd op een vergelijkbare 1 inch sensor en Bionz X-processoren. Tot nu toe waren de compactcamera's voorzien van voordelen als het aankomt op sensorgrootte en professionele features.

Deze stap van Sony is een breuk met het verleden. Toen was Sony namelijk bang dat een smartphone met dezelfde camerafuncties zou zorgen voor kannibalisatie; mensen zouden geen camera meer kopen van Sony, maar enkel nog een smartphone met dezelfde features.

Dat gezegd hebbende: een professionele heeft nog altijd wat voordelen, bijvoorbeeld op het gebied van lenzen. De Xperia Pro-I is iets minder multifunctioneel door de beperkende afmetingen van het toestel. In hoeverre dat negatieve gevolgen heeft op cameravlak, komen we alleen achter door enkele praktijktests.