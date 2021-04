Sony Xperia 1 III camera getoond in nieuwe teaser

We weten dat Sony op 14 april een evenement houdt, en door een nieuwe teaser is het zo goed als zeker dat de Sony Xperia 1 III daar het levenslicht gaat zien (alsook de Sony Xperia 10 III).

In de tot dusver publiek gemaakte video's van Sony wordt geen enkel toestel bij de naam genoemd, maar zien we wel vaak het nummer 'drie' terug, evenals glimpen van wat lijkt op de Sony Xperia 1 II.

In een van die glimpen is er op z'n minst één beeld waar we het camerablok van de Xperia 1 III zien. In de thumbnail van de gelinkte video hieronder zie je het blok duidelijk (of minuut 1:20 in de video zelf). Het design lijkt veel op dat van de Sony Xperia 1 II camera, dus we weten niet 100 procent zeker dat het gloednieuw is.

De beelden komen ook overeen met gelekte afbeeldingen van de Sony Xperia 1 III, en daardoor verwachten we ook niet dat er veel verschil zit tussen de twee vlaggenschepen van Sony. De specificaties van de camera's zelf daarentegen, dat kan zeker wel eens gaan verschillen. Het gerucht gaat dat er onder meer een periscopische camera in de nieuwe Xperia 1 III komt. Deze camera zorgt ervoor dat je verder en scherper moet kunnen inzoomen.

De geruchten houden niet op bij het camerablok. Verder is er naar verluidt een 4K-scherm aanwezig bij de Sony Xperia 1 III, de high-end Snapdragon 888-chipset, en een speciale snelkoppelingsknop waar je zelf een actie of app aan kunt koppelen.

Geen van dit alles is bevestigd tot dusver. De presentatie op 14 april zal ons meer duidelijkheid geven over wat de Sony Xperia 1 III te bieden heeft. TechRadar kijkt uiteraard mee en plaatst te zijner tijd alles wat je moet weten over deze nieuwe smartphone.

Behoort de Xperia 1 III binnenkort tot de beste camera smartphones?

Via GSMArena