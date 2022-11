Sony wil Marvel's Spider-Man 4 in bioscopen tegen 2024

Spider-Man 4 zou volgens meerdere insiders al midden 2024 in de bioscoop kunnen draaien. Betrouwbare Marvel leakers, waaronder Tom Smith (opens in new tab) en Alex P. (opens in new tab), beweren dat de vierde Spider-Man film in het Marvel Cinematic Universe (MCU) sneller in de bioscoop komt dan we dachten.

Volgens de bronnen van het duo zet Sony Pictures vaart achter Spider-Man 4 met het oog op een volledige productie in 2023. Ze hopen namelijk dat de film in Q2 2024 (april - juni) in première kan gaan. Mogelijk wordt dit de laatste film in Marvel Fase 5. Een eerder lek, afkomstig van MyTimeToShineHello (opens in new tab), zei dat Spider-Man 4 op 12 juli 2024 in de bioscoop zou verschijnen, wat net na Q2 valt.

Er zijn ook extra details onthuld door het tweetal en andere insiders. Smith zegt dat Marvel en Sony bijvoorbeeld willen dat Jon Watts, regisseur van de vorige drie Marvel Spider-Man films, en Zendaya terugkeren. Het is helaas onwaarschijnlijk dat Watts zal terugkeren, want hij geeft aan dat hij een "superhelden burn-out" heeft na Spider-Man: No Way Home uit 2021 en Skeleton Crew.

Tot slot zijn er geruchten dat we het Spider-Man personage Miles Morales zullen zien opduiken. Daar werden al enkele subtiele hints over getoond in Spider-Man: No Way Home.

(Image credit: Sony Pictures/Marvel Studios)

Bovendien beweert Alex P. dat de superheldenfilm een "verder gevorderd" niveau van pre-productie heeft bereikt. Dat komt overeen met Smiths statement dat Sony aan een script werkt sinds No Way Home. Maar zonder regisseur wordt het moeilijk om de camera's voor Spider-Man 4 begin 2023 te laten draaien.

Tom Holland, die de rol van Peter Parker/Spider-Man vertolkt sinds Captain America: Civil War, zien we hoogstwaarschijnlijk terug. Lizzie Hill (opens in new tab) en Jeff Sneider (opens in new tab) zeggen namelijk dat Holland al een nieuwe deal met Sony en Marvel heeft afgesloten. Sneider voegde daar aan toe dat het om zes nieuwe projecten zou zijn, maar noch Sony noch Marvel heeft hier al iets over losgelaten.

Analyse: Problemen voor andere Marvel-films?

(Image credit: Marvel Studios)

Als de verschijningsdatum van Spider-Man 4 in juli 2024 juist blijkt te zijn, zou dat een groot probleem zijn voor een andere film van Marvel: Thunderbolts.

Momenteel staat de anti-heldenfilm gepland voor 26 juli 2024. Maar als Spider-Man 4 twee weken eerder op het witte doek verschijnt, kan dat een ramp zijn voor de Thunderbolts. Je hoeft geen filmkenner te zijn om te weten dat Spider-Man meer bioscoopbezoekers zal hebben dan een losstaande Marvel-film.

Once Sony officially sets their Spidey date, Disney accommodates that by maneuvering their slate to give Spidey room. So that is probable as soon as the date is officially announced if the reported July 2024 date is correct https://t.co/39rU8QS6IqNovember 29, 2022 See more

Tussen 2023 en 2026 zijn er overigens genoeg momenten in de releasekalender van Disney (opens in new tab), met vijf open plaatsen voor nog onbekende Marvel-films. Het zou geen slecht idee zijn om bepaalde films op te schuiven zodat Spider-Man en Thunderbolts meer ademruimte hebben.

Voor Sony maakt dat uiteindelijk niet uit. No Way Home heeft wereldwijd bijna 2 miljard dollar opgebracht, dus Sony ziet liever vroeger dan later een nieuw moment om Holland's Spider-Man in de bioscoop te krijgen.

Spider-Man 4 is niet het enige plakkerige project waar Sony aan werkt. Animatiefilm Spider-Man: Across the Spider-Verse, het langverwachte vervolg op 2018's Into the Spider-Verse, verschijnt namelijk al op 2 juni 2023. Onlangs onthulden Sony en Amazon ook dat ze samenwerken aan een aantal Spider-Man spin-off series voor Prime Video.