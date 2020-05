Sony patenteert smartphone met meerdere pop-up camera's

Sony staat bekend als een op multimedia gerichte smartphonemaker. Er is nu een nieuw patent gesignaleerd, wat suggereert dat het bedrijf misschien op zoek is naar het volgende niveau van contentconsumptie. In het nieuwe patent zien we luidsprekers die van boven- en onderaf tevoorschijn komen wanneer dat nodig is.

Sony Xperia-smartphones hebben hun designtaal de afgelopen jaren grotendeels behouden, met gewaagde vierkant-achtige looks, geen minimale bezels en langgerekte displays. Een goed voorbeeld hiervan is de Sony Xperia 1 II. Sommige hebben zelfs luidsprekers aan de voorzijde zitten, wat resulteert in een relatief grotere kin en een groter voorhoofd. Dit nieuwe patent van Sony heeft als doel het beste van beide werelden te brengen - zowel grote luidsprekers als kleine bezels.

De patentaanvraag van Sony staat in de database van het World Intellectual Property Office (via Let'sGoDigital), die een Sony-telefoon toont met vrij slanke randen aan alle vier de zijden. Een nadere beschouwing laat zien dat het oortje, de luidspreker en de frontcamera nergens te zien zijn in deze staat.

(Image credit: WIPO (via LetsGoDigital))

Nu wordt het pas echt interessant. Kijken we naar de schetsen, dan zal dit Xperia prototype een bovenstuk hebben wat volledig uit kan schuiven (gemotoriseerd), waarna je de frontcamera en de telefoonspeaker ziet verschijnen. Wanneer je muziek afspeelt of video's bekijkt, schuift ook de onderste rand uit, waar een tweede speaker zich bevindt. Dit betekent dat het toestel stereogeluid kan produceren via de speakers aan de voorzijde, maar indien onnodig ze ook kan laten verdwijnen om extra dunne schermranden te realiseren.

Ander voorbeeld: ben je bezig met een videogesprek, dan zal alleen het bovenste deel naar boven geschoven worden. Wil je daarentegen stereo audio bij video's, dan komt ook de onderste speaker uit zijn hol. Dit alles maakt de telefoon makkelijker te gebruiken met één hand, een probleem waar de ultralange Sony's van vandaag de dag mee kampen.

De implementatie van het patent bezorgt ons wel wat zorgen over de robuustheid van het mechanisme. Bewegende onderdelen zijn doorgaans een stuk fragieler dan vastzittende onderdelen. Een basaal iets zoals een speaker wordt door menigeen vaak gebruikt, waardoor de telefoon op een dag dit tientallen keren moet uitvoeren waarschijnlijk. Ook verwachten we dat dit effect heeft op de waterbestendigheid van het apparaat.

Een patent hoeft niet te betekenen dat het product op de afbeeldingen ook echt het levenslicht gaat zien. Desalniettemin is het interessant om te zien wat de ontwikkelaars van Sony zien als een potentiële toekomstige smartphone.