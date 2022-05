Sony moeit zich met stapelen van PS Plus-abonnementen

Het stapelen van PS Plus- en PS Now-abonnementen alvorens de nieuwe dienst lanceert, is eindelijk aangepakt door Sony.

Slimme shoppers begonnen vorige maand met het opkopen van PS Now-abonnementen. Deze stijging in verkopen van de abonnementen was bedoeld om misbruik te maken van een vrij opvallend probleem voor de nieuwe PS Plus-dienst. In het kort, omdat huidige abonnementen worden overgedragen, zijnde van PS Now naar PS Plus Premium, dachten leden dat ze flink konden besparen door de veel goedkopere PS Now-abonnementen te kopen en op te stapelen, in plaats van te wachten en de duurdere PS Plus Premium-abonnementskosten te moeten betalen.

Sony hield zich lang stil, maar bestaande PS Plus-leden begonnen e-mails te krijgen dat ze 'opgestapelde abonnementsperiodes mochten behouden' waar ze reeds voor hadden betaald. Het leek er dus even op dat ze ermee weg waren geraakt. Dankzij de nieuwe FAQ-pagina hebben we nu de officiële bevestiging dat dat zeker niet het geval is.

PS Now conversie PS Now pre-paid voucher Nieuwe abonnee PS Plus Essential PS Plus Extra PS Plus Premium 1 maand 17 dagen PS Plus Premium 31 dagen PlayStation Plus Essential 31 dagen PlayStation Plus Essential 17 dagen PlayStation Plus Premium 3 maanden 46 dagen PlayStation Plus Premium 92 dagen PS Plus Essential 58 dagen PS Plus Extra 46 dagen PlayStation Plus Premium 12 maanden 183 dagen PlayStation Plus Premium 365 dagen PlayStation Plus Essential 219 dagen PlayStation Plus Extra 183 dagen PlayStation Plus Premium

Hoe de PS Now naar PS Plus-conversie zal werken

Vlijtige lezers zagen de eerste commentaren van het overdragen van PS Now-abonnementen naar PS Plus Premium en kochten zoveel mogelijk PS Now-abonnementen als ze maar konden. Vanwege het prijsverschil dachten ze dat de gekochte abonnementsperiodes mee zouden schalen bij de conversie.

Dus een jaarabonnement voor PS Now dat 59,99 euro kostte, zou omgezet worden naar een jaarabonnement voor PS Plus Premium. Dit hoogste abonnement van het nieuwe PS Plus-plan zou zo'n 119,99 euro kosten, wat dus een korting van 50 procent inhoudt.

Sony houdt hier echter enkel rekening met de financiële waarde van de abonnementen, en met hoe lang deze duren. De e-mail die stelt dat klanten hun reeds gestapelde abonnementen kunnen stapelen blijft gelden. Je krijgt een volledig overzicht te zien in de bovenstaande kader.

Als je meer wilt weten rond hoe de huidige PS Plus-abonnementen worden omgezet in de nieuwe abonnementslagen, dan neem je best een kijkje in de onderstaande tabel.

Indien je zelf abonnementen hebt opgestapeld, dan zal je volgens het laatste nieuws van Sony deze pas vanaf juni kunnen omzetten.

PS Plus conversion chart PS Plus pre-paid voucher Nieuwe abonnee PS Plus Essential PS Plus Extra PS Plus Premium 1 maand 31 dagen PlayStation Plus Essential 31 dagen PlayStation Plus Essential 21 dagen PlayStation Plus Extra 17 dagen PlayStation Plus Premium 3 maanden 92 dagen PlayStation Plus Essential 92 dagen PlayStation Plus Essential 58 dagen PlayStation Plus Extra 46 dagen PlayStation Plus Premium 12 maanden 365 dagen PlayStation Plus Essential 365 dagen PlayStation Plus Essential 219 dagen PlayStation Plus Extra 183 dagen PlayStation Plus Premium

Sony schakelt het stapelen van PS Plus en PS Now-abonnementen uit

Op dit moment heeft Sony een tijdelijke stop gezet op het stapelen van abonnementen. De FAQ gaat daarop verder:

"Nu we ons klaarmaken om de nieuwe PlayStation Plus-abonnementsdienst vrij te geven voeren we werk uit achter de schermen om de transitie zo vlot mogelijk te laten verlopen voor al onze bestaande leden."

"Als onderdeel van dit werk hebben we tijdelijk het stapelen van abonnementen voor bestaande gebruikers uitgeschakeld tot na de lancering."

"Wees gerust, de voucher-code is nog steeds geldig, en je zal jouw code kunnen verzilveren zodra ofwel jouw bestaand abonnement vervalt of deactiveert, of na de lancering van de nieuwe PlayStation Plus-dienst in jouw regio, afhankelijk van wat er dus eerst gebeurt."

Voor de Europeanen zal dat op 22 juni vallen. Houd die vouchers dus nog bij de hand voor het moment dat je deze kan ingeven.