Sonos Ray-soundbar ontvangt broodnodige update

De Sonos Ray behoort tot een van de betere betaalbare soundbars. Dankzij een nieuwe update voor deze kleine speaker krijg je nu nog meer waar voor je geld.

Diverse eigenaren van een Sonos Ray meldden dat ze een vreemd zoemend geluid hoorden bij het afspelen van lage tonen. Dit probleem merkten onze vrienden van What HiFi (opens in new tab) eveneens op. Hoewel het niet elke Sonos Ray lijkt te treffen (bij ons model was er niets aan de hand), blijkt dit probleem wel hardnekkig aanwezig te zijn bij enkele andere modellen.

Sonos is volgens What HiFi in staat geweest om het probleem na te simuleren, en heeft via een firmware-update een oplossing uitgebracht.

Volgens de fabrikant wordt het probleem veroorzaakt door de speaker bij het afspelen van tonen rondom 55Hz. Door het design is de de resonante frequentie van de baspoort van de speaker. Het afspelen van audio op deze toon kan ervoor zorgen dat veel lucht verplaatst wordt door deze poorten en als gevolg een zoemend geluid opwekken. Dat terwijl deze toon niet opgewekt zou mogen worden.

Sonos meldt dat dit probleem nu beperkt is door te tweaken aan de low-end frequentierespons, wat betekent dat het zoemgeluid minder prominent aanwezig moet zijn.

De fabrikant gaf eerder als optie aan om te kiezen voor een Sonos Sub-subwoofer. Met een adviesprijs van 849 euro is dat niet bepaald een goedkope oplossing. Gelukkig lijkt Sonos het probleem opgelost te hebben.