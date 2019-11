Smart Battery Case van de nieuwe iPhone 11 beschikt over een speciale cameraknop

De iPhones van Apple staan erom bekend dat ze niet beschikken over een al te beste batterij, dus vorig jaar introduceerde het bedrijf zijn eigen battery cases. En voor de iPhone 11 en iPhone 11 Pro toestellen heeft Apple een nieuwe versie van deze cases gemaakt - alleen deze keer hebben ze ook een extra sluiterknop toegevoegd aan de camera.

De nieuwe Smart Battery Case voor de iPhone 11, iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max heeft een extra interne knop die is geplaatst aan de zijkant - een die, voor de duidelijkheid, niet op de iPhone zit. Evenmin klikt hij door naar de volumeknop, die ook foto's neemt als de camera app is geopend.

In plaats daarvan start de knop de camera app of de telefoon nu wel of niet is vergrendeld, en door snel te drukken op de knop maakt hij een foto en als je hem langer ingedrukt houdt wordt er een video opgenomen. Het is een snelle shortcut die ervoor zorgt dat je mogelijk sneller fotografeert en opnames maakt.

Hardware

Het lijkt misschien een kleine toevoeging, de focus van de case ligt tenslotte voor 50% op de batterijduur, en het feit dat het nog steeds werkt met Qi draadloos opladen en Lightning accessoires. Maar, de cameraknop is nogal belangrijk.

Het indrukken van een fysieke knop kan een stuk makkelijker zijn dan het indrukken op het scherm. Het toevoegen van dit gemak en de betrouwbaarheid van de camera kan het gebruiksgemak verhogen.

De Apple camera's zijn het meest opvallende aan de iPhone 11-serie - met name de verbeterde nachtmodus - alles wat de ervaring kan verbeteren is het overwegen van een upgrade waard.

Het is ook niet erg dat de case die de batterijduur verlengt, er ook voor zorgt dat er meer tijd is om foto's te maken of video's op te nemen.