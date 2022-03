Skate 4 verschijnt mogelijk sneller dan verwacht

Skate 4 lijkt binnenkort te verschijnen. Als we het API-leak van Origin en interne informatie mogen geloven, is de game bijna klaar voor speeltests. Dit nieuws is afkomstig van eXputer en bekend leaker Tom Henderson.

Zij beweren dat er in de API van Origin wordt verwezen naar een test voor Skate. Op het moment van schrijven is de API-code verwijderd, maar eXputer heeft een vermeend screenshot ervan gevonden waarop de verwijzingen naar Skate te zien zijn.

Het cijfer 4 wordt niet genoemd in de code. In plaats daarvan is er 'skate' te lezen. Dat zou kunnen suggereren dat de game een rebranding krijgt, waarbij het van de getallen afstapt.

Er is verder niet veel uit de API te halen. Ook de releasedatum is nog niet bekend. Wel staat er dat progressie van de speeltest niet meegenomen kan worden naar de hoofdgame.

Leaker eXputer beweert dat bronnen hem verteld hebben dat de interne speeltests deze maand plaatsvinden, waardoor we kunnen aannemen dat Skate 4 al redelijk ver in ontwikkeling is.

Daarnaast zou de nieuwe Skate-game crossplay ondersteunen en worden geruchten onderuitgehaald dat de game free-to-play wordt.

Sneller dan verwacht

Als de Skate-speeltest aanstaande is, zal dat als een grote verrassing komen voor spelers. De nieuwe Skate-game werd aangekondigd in de zomer van 2020 tijdens EA Play Live en was op dat moment nog in 'erg vroege' ontwikkeling. Een release in de nabije toekomst zou dus sneller dan verwacht zijn.

Dit jaar vindt er geen EA Play plaats. De ontwikkelaar heeft aangekondigd dat het afziet van een eigen zomerpresentatie. Het is mogelijk dat de nieuwe Skate-game wordt getoond op een ander evenement, zoals Summer Game Fest of zelfs een Xbox- of PlayStation-showcase. Een andere mogelijkheid is dat EA de game toch zelf op een bepaalde manier aankondigt.

Hoe dan ook, het lijkt erop dat fans niet lang meer op Skate 4 hoeven te wachten.