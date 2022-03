Elden Ring-update verhelpt frustrerende PvP-bug

De nieuwste Elden Ring-update introduceert enkele fixes voor zowel kleine als grote bugs, inclusief eentje die ervoor zorgde dat je spelers rond de map kon teleporteren om ze in een eindeloze cyclus van doodgaan en respawnen te krijgen.

Terwijl de bug nog actief was konden spelers deze gebruiken in PvP om hun tegenstanders de map uit te teleporteren, waardoor je tot je dood valt. Wat nog erger is, je blijft vastzitten buiten het speelgebied, waardoor je eindeloos blijft sterven en respawnen, zelfs als je de game opnieuw opstart.

Dit zorgt ervoor dat je save eigenlijk nutteloos wordt. Of je nu offline of online speelt, de enige optie was om opnieuw te beginnen.

Sommige spelers hebben online tips gedeeld om eruit te komen, zoals snel fast travel gebruiken zodra de game opstart. In deze video van een Twittergebruiker kun je zien hoe de bug werkt.

De nieuwste 1.03.2-update pakt dit probleem aan. In de patch notes staat dat een bug waarmee spelers in multiplayer andere spelers kunnen teleporteren naar de verkeerde locatie, is verholpen.

De patch is ook voorzien van oplossingen voor enkele andere in-game problemen. Op de website van de game kun je alle details nalezen.

De update is nu live. Het volgt een andere patch op, die ervoor zorgt dat je de moeilijkste boss niet meer kan verslaan door vals te spelen.