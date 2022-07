Sea of Thieves seizoen 7 verplaatst naar augustus

Rare heeft aangekondigd dat Sea of Thieves seizoen 7 vertraagd is om kwaliteit te garanderen en crunching te voorkomen.

De aankondiging kwam in een blogpost (opens in new tab) op de officiële website van Sea of Thieves (opens in new tab). In de blogpost legt executive producer Joe Neate uit dat het ambitieuze karakter van de seizoen 7-update betekent dat er ''een boel verborgen werk op de achtergrond moet worden gedaan.'' Ook zegt hij dat het ''enorme assortiment aan nieuwe statistieken een complex partnerschap eist van de game, UI en services-teams om dit tot leven te brengen.''

''Terwijl we dichterbij de oorspronkelijk gecommuniceerde releasedatum kwamen, werd duidelijk dat zaken moeilijker waren dan we hadden verwacht en ontstond het risico dat we niet de kwaliteit konden leveren die we van onszelf verwachten. Ook stond het team onder onnodige druk om alles op tijd af te krijgen.'' Dit resulteert in een vertraagde release op 4 augustus.

De originele lanceerdatum voor seizoen 7 is 21 juli, dus is het uitstellen naar 4 augustus maar enkele weken extra wachten. Desondanks erkent Neate in de post dat seizoen 6 een ''laaaaaaang seizoen'' is geweest aangezien deze in maart dit jaar startte.

"We begrijpen dat dit teleurstellend is voor degenen die reikhalzend uitkijken naar deze update," schrijft hij, "en we waarderen jullie geduld met deze aanpassing."

Neate sluit de blog af door te zeggen dat het ontwikkelen van een live-servicegame als Sea of Thieves ''nog altijd een avontuur is waar we elke dag meer over leren''. Ook zegt hij dat ze ''geloven dat de keuze om uit te stellen zonder twijfel de juiste is zodat de beste speelervaring geleverd kan worden, terwijl we blijven opereren op een gezonde en duurzame wijze.''

Wat brengt seizoen 7?

Bij het arriveren brengt Sea of Thieves seizoen 7 een aantal vrij grote nieuwe functionaliteiten naar de game. Op deze functies werden eerder mondjesmaat gehint (opens in new tab) tijdens de Xbox en Bethesda-showcase in juni.

De grootste toevoeging is 'Captaincy', welke je een volledige kapitein maakt over je eigen schip. Dit betekent dat je een eigen schip kan kopen, deze een naam kan geven en naar eigen wens kunt personaliseren. Het is de eerste keer dat er een blijvende vorm van eigenaarschap van je schip in de game zit.

Augustus en seizoen 7 brengen ook een nieuw story-driven Adventure, genaamd A Hunter's Cry, op 18 augustus. Dit wordt de zesde Adventure van de game, maar er is nog weinig over bekend. Meer informatie wordt verwacht naarmate de lancering dichterbij komt.

Sea of Thieves is verkrijgbaar voor Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S en pc. De game is ook te spelen via Xbox Game Pass.