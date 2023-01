Samsung tv's krijgen een leuke Philips Hue upgrade

Signify, het bedrijf dat de Philips-smartlampen produceert, heeft tijdens CES 2023 aangekondigd dat de Ambilight-lichtsynchronisatie ook op bepaalde Samsung-tv's beschikbaar wordt gemaakt.

Als je een Samsung QLED-tv van 2022 of later hebt met een modelnummer van Q60 of hoger (zoals bijvoorbeeld de Samsung Q60T QLED-tv of de Samsung QN900B Neo QLED 8K-tv), dan kan je de Philips Hue Sync TV-app downloaden. Met deze app kan je de tv synchroniseren met al je Philips Hue-smartlampen, zodat lekker veel kleur kan toevoegen aan je eigen thuisbioscoop.

Het enige nadeel is dat deze app 130 euro kost en dan moet je daarnaast dus ook nog de smartlampen hebben. Dan kan je pas genieten van de extra sfeerverlichting die zich aanpast aan de content op je tv.

Gimmick of verbetering?

Ambilight-tv's zijn redelijk uniek binnen de tv-markt. Ze geven niet alleen kleuren weer op het scherm zelf, maar ook op de Ledverlichting die achterop de tv's zit. Daarmee wordt de muur achter de tv verlicht met kleuren die gesynchroniseerd zijn met wat je op de tv aan het kijken bent, of het nou een film, serie of game is.

Met Ambilight verschijnen de kleuren van Spider-Man: Into the Spider-Verse ook buiten het scherm (Image credit: Tyler Hayes)

Het klinkt eerlijk gezegd wel een beetje als een gimmick, maar aan de hand van onze ervaringen met de Ambilight-technologie voegt het toch wel wat extra inlevingsvermogen toe aan de content. In de GIF hierboven zie je bijvoorbeeld hoe de kleuren van Spider-Man: Into The Spider-Verse van het scherm afspatten. Daarnaast kan je je tv dus ook nog synchroniseren met andere (losstaande) Philips Hue-smartlampen om de kleuren door je hele kamer weer te geven in plaats van alleen achter de tv.

Philips-tv's zijn echter meestal niet zo indrukwekkend als tv's van Samsung en LG als het gaat om het scherm en de audio- en videokwaliteit. Dankzij deze nieuwe app kan je dus genieten van de hoge kwaliteit van je Samsung-tv én van de meeslepende lichtshow van de Philips-technologie.

Als je een LG- of Sony-tv hebt, dan kan je ook gebruik maken van deze interactieve Hue-lampen, maar dan kost het je wel wat meer. In plaats van de app van 130 euro betaal je dan voor de fysieke Philips Hue Play HDMI Sync Box. Deze kost 269,99 euro en daarmee krijg je dus toegang tot dezelfde lichteffecten. We gaven die box vier sterren omdat hij wel erg duur is, maar je zal niet teleurgesteld zijn met het resultaat.

Als de Samsung-app net zo goed gaat werken als de Sync Box voor een goedkopere prijs, dan is het zeker het overwegen waard om dit aan je tv-setup toe te voegen als het binnen je budget past en als je denkt dat het voor jou iets toevoegt aan de ervaring.

Als je misschien je eigen tv-setup nog verder wil upgraden, zie dan ook onze keuzes voor de beste tv's die je momenteel kan krijgen. Heb je al een prima beeldkwaliteit? Kijk dan naar de beste soundbars om te zorgen dat je ook een goede audiokwaliteit hebt.